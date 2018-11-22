藍綠夾殺 柯文哲坦言「選情非常危急」

台北市長候選人柯文哲22日受訪，坦言在藍綠動員夾殺下，自己的選情非常危急。（記者方賓照攝）

2018-11-22 13:20

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午出席「各行各業挺柯P」記者會，會前受訪談論選情，柯文哲再次坦言，「真的選情非常告急」。

柯文哲指出，目前在藍綠極度動員的情況下，老實講，他選到這裡發現，沒有政黨真的滿吃力，因為在藍綠高度動員、砸錢砸這麼兇，他最近在Youtube看「柯文哲」影片，點下去不是國民黨台北市長後選人丁守中、就是民進黨台北市長候選人姚文智的廣告，他都笑不出來，他之前以為網路可以走出傳統媒體砸錢的包圍圈，「結果，哇，網路廣告變成這樣，哭笑不得。」

柯文哲也評估，藍綠夾殺下，最糟糕的是，一般中立選民投票率就比較低，所以算一算，真的選情就非常告急，因為選舉動作只能進行到晚間10點，10點以後就是做多少算多少，人家（指館長）挺他，就跟館長說個謝謝，順便錄個節目。

對於總統蔡英文昨晚幫姚文智站台，是否使選情更加艱困？柯文哲重申，藍綠雙方都開始組織動員，他就發現糟糕，因為組織動員的投票率都很高，但中間選民相對低很多，不是積極去投票，所以投票率算進去，就選情告急。

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