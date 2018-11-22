國民黨中市黨部控散佈賄選謠言 綠營：請檢調勿枉勿縱

2018-11-22 10:42

［記者楊政郡、蘇金鳳／台中報導］國民黨台中市黨部主委陳明振、市議員候選人李榮鴻等人由律師李善植陪同，今上午到台中地檢署按鈴控告，指控市政顧問王世清、市民李政泰等人在立法院副院長蔡其昌line群組上，散佈盧秀燕與李「買票中」、「查證中」等訊息，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選。

台中巿長林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，呼籲檢調儘速釐清，既然已經有民眾接到賄選情資，並於封閉群組內討論，請檢調勿枉勿縱，別讓過去國民黨慣用的賄選伎倆影響此次選舉。

律師李善植說，王世清、李政泰等在蔡其昌line群組內，以不實資訊誣指盧秀燕及李榮鴻買票賄選，群組內有200多位成員，足以毀損失盧、李名譽。陳明振說，林佳龍競營21日才召開「反奧步」記者會，要民眾隨時注意，一旦發現有人在line上散布謠言時務必記得截圖、蒐證、提告，沒想到今天就疑似林佳龍陣營「做賊喊抓賊」。

對此，盧秀燕今天在進行大里掃街前表示，選舉倒數2天，她很痛心，有奧步出現，因此國民黨台中市黨部已到地檢署按鈴提告，一切請黨部處理。

陳明振說，11月21日下午4時，王世清在蔡其昌群組發文說：「剛接獲里長情資：盧秀燕及李榮鴻議員在外埔區大東里買票。」李政泰緊接著發按讚附和，他們明知這些是完全未經證實的假消息、不實內容，卻還PO上群組，明顯想利用群組的人轉發散布，擴大假消息對盧、李二人選情的殺傷力。

陳明振強調，到底這些里內有沒有人買票！今天也一併向檢察官告發，請檢察官深入調查，如有賄選情形也應追查到底。

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