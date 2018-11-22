演很大？感謝韓國瑜不提告 道歉的人竟是國民黨員

國民黨高雄市長候選人韓國瑜20日到台北地檢署，說明對鄭弘儀等人不予提出告訴。（資料照）

2018-11-22 08:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕演很大？在網路上散布韓國瑜陣營買票訊息的林姓男子，昨天感謝韓國瑜不告他，當眾向他致歉，韓國瑜也展現風度拍拍他，但後來林男接受電視訪問時，竟表示自己是國民黨員，變成一齣「國民黨黨員散佈韓國瑜買票消息，國民黨黨員自己跳出來跟韓國瑜道歉」的鬧劇。

林男曾在網路貼出「國民黨的人在左營等區用一票6000選韓國瑜和國民黨議員候選人」等文章。後來因韓國瑜陣營不對鄭弘儀及他提告，他感念韓國瑜的寬宏大量，昨天現身小港，親自向韓國瑜致歉。

林男當時表示，文章不是他寫的，只是轉傳，用意是要請大家乾淨選舉，他對貼文造成的困擾很抱歉，是自願來道歉的。

韓國瑜則拍拍林男的肩膀，接受道歉，並說沒事了、沒有關係，希望他改掉激進的言論。

許多韓粉看了新聞報導，指責這些綠營支持者，不要再製造分化、散布謠言，並大讚韓國瑜氣度寬宏。

結果東森電視台昨天下午找上林男住處，林男稱讚韓國瑜度量大，但說溜嘴自己是國民黨員。

網友整個笑翻，下結論說，發現整個過程是：「國民黨黨員散佈韓國瑜買票消息，國民黨黨員自己跳出來跟韓國瑜道歉」。也有網友說：「韓導今天要導幾部片才開心？現在是把所有的觀眾當成是智障？」、「韓導真的很有戲，應該去中國申請金雞獎」。

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