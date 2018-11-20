「4年辦1次檳榔西施選美」 桃市長選舉公報政見網全看傻

桃園市長選舉公報，吳富彤的17項政見，包括「每4年舉辦一次檳榔西施選美比賽」。（記者李容萍翻攝）

2018-11-20 22:03

〔記者李容萍／桃園報導〕九合一大選進入最後階段，各地選舉公報已陸續送到選民家戶，各候選人的政見內容也成為討論話題。其中無黨籍桃園市長候選人吳富彤的政見欄洋洋灑灑寫了17項，而且出現「全市檳榔站列管，輔導為旅遊民宿、警民連線維護治安，每4年舉辦一次檳榔西施選美比賽」等「超狂」政見讓網友看傻眼，經PO上臉書「爆廢公社」後引發熱議。

桃園市第2屆市長選舉共有5位候選人，除了拚連任的鄭文燦，國民黨提名陳學聖，楊麗環、朱雪梅、吳富彤均為無黨籍，5名候選人在選舉公報的政見欄均寫滿滿，其中吳富彤的17項政見，包括「在全市13區興建8條空軌捷運」、「原住民年滿50歲每月領3000元生活津貼（設排富條款），豐年祭每人補助2000元」、「農民農機具保養維修由市府負責」、「勞工月薪未達48000元免徵汽車牌照稅，60歲可領敬老金」、「勞工月退未達15000元補助3000元敬老津貼」、「250cc以下機車免稅」等。

不僅如此，吳富彤在最後3項政見中列出「年終發給計程車司機20000元慰勞金」、「本市全區均可設立寵物繁殖場、買賣寵物，開放動物競賽」，以及「全市檳榔站列管，輔導為旅遊民宿、警民連線站維護治安，每4年舉辦一次檳榔西施選美比賽。」

有網友留言，「他吃錯藥喔」、「他的政見挺…多元…呃」、「名字跟檳榔西施選美讓我笑翻」、「雖然選不上但還是要聲明絕對不投他」。

事實上，59歲的吳富彤畢業於龍潭農工畜牧獸醫科、現任動物醫院院長，2010年曾參選桃園縣長（桃園升格前的未屆縣長）未果，這次再花200萬元參選。

吳富彤曾說，自己有很多華僑界友人，大家對台灣最感興趣的就是滿街的檳榔西施，他認為大家不該用異樣眼光看到檳榔西施，外國脫光光的天體營多的是，就不見大家撻伐，他的想法都是能提高國際能見度、振興桃園觀光、帶動經濟競爭力。