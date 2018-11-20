點這條歌送其邁 賴揆：給陳其邁正面力量

行政院長賴清德（前排左）今天分享曾點藝人黃小琥的歌「作陣行咱的路」送給陳其邁（前排右）；他說：「只有了解痛，才會疼惜。」（資料照，記者蘇福男攝）

2018-11-20 18:19

〔記者李欣芳／台北報導〕四年前的今天，高雄氣爆後災區第一階段通車，行政院長賴清德今天在臉書上貼文，分享他曾點藝人黃小琥的歌「作陣行咱的路」送給民進黨高雄市長候選人陳其邁；賴揆說：「只有了解痛，才會疼惜。我們心中沒有嫌棄，用疼惜的心情來守護建設家園，有信心來創造共同感動的未來。不論是高雄，還是台灣，我們凝聚正面力量，『作陣行咱的路』！」

陳其邁11 日在高雄大造勢後，曾於當天深夜在臉書發文，貼上賴清德透過Line傳給他，由高雄市政府所做、以歌手黃小琥所唱的「作陣行咱的路」做背景音樂，陳述高雄氣爆災後重建的「高雄，這條路咱作伙走」影片，陳其邁還說，聽完，不禁紅了眼眶。

賴清德在臉書上表示，不久前，他傳給陳其邁這首歌，今天想跟大家分享，希望一起來傳遞正面力量。這是他認識的美好高雄，面對再難的挑戰，都充滿了溫暖和希望向前走。

「四年前的今天，2014年11月20日，就在高雄氣爆快滿四個月，災區主要受損的道路，在眾人的努力之下，第一階段通車了。」賴揆說，氣爆發生時他是台南市長，第一時間跟時任高雄市長陳菊聯繫，全力支援救災，也很清楚災情的慘重，高雄市政府的事發應變及事後重建經驗都值得借鏡學習。

賴清德說：「我們看見，高雄人的堅強、勇敢、互助、關懷，後來台南也走過震災，讓我更加體會災後重建這條路上的傷痛和困難。」