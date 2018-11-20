強調跨縣市合作 鄭朝方推交通政見影片

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天再次推出其交通政策影片說他的政見。（圖由鄭朝方陣營提供）

2018-11-20 18:58

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長候選人鄭朝方陣營今天再度推出鄭朝方的交通政策影片，強調解決大新竹之間的交通壅塞問題，需要新竹縣市一起合作。該陣營表示，讓縣民有條平整、順暢安全的道路，是政府的責任，鄭朝方與新竹市長林智堅共同提出解套方案，就是要給大家一條快速、安全返家的路。

在縣市串接道路部分，鄭朝方認為，除了五楊高架延伸竹科、新竹交通系統。還要加速新竹市武陵路到新豐的台1線替代道路，新竹縣市的平面道路必須經過精密計算，並配合大數據的長期追蹤，透過縣市交管中心的密切協調，就能有效緩解塞車問題。

該陣營表示，鄭朝方認為新竹縣、市間迄今沒有可供連結快速道路與國道的連結道，車輛必須透過各個匝道間的轉換，這樣容易造成市區車量過多的壅塞狀況。

因此，縣市之間需要一致性的號誌系統建立，透過大數據分析，強化縣內交管中心來了解各時段的交通狀況，藉此管控紅綠燈秒數，達成車輛的紓困及機動性分流。

至於五楊高架系統已經獲得行政院院長賴清德的支持，未來五楊高南延計畫會加速辦理。

另外，鄭朝方還提出以大新竹輕軌、高鐵及台鐵為基礎，盤點並建立新形態運輸系統，用點線面的方式，來重新佈建大新竹便捷交通網路。

這包括要結合前瞻計畫預算，建立大新竹複合式交通系統，並且沿著大新竹環狀輕軌路線，建立前導公車，讓縣民熟悉路線。

鄭朝方陣營表示，鄭朝方計畫「把輕軌、公車與鐵路串連起來」，為新竹百年建設打下交通基礎。