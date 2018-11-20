竹市第2場公辦政見會 6選將仍獨缺謝文進

2018-11-20 17:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市選委會舉辦的第二場電視公辦政見會今天下午在影博館舉行，6個候選人中，無黨籍候選人謝文進依然缺席棄權，由黃源甫、林智堅、郭榮睿、李驥羣與許明財依序發表政見。

黃源甫此次戴斗笠並擺放3支國旗述說政見，他以留日醫生和交大管理博士身份說明35項政見，從觀光、教育、文化、治安、都市發展和交通、食安等面向爭取選民認同，並以鐵路地下化、兩岸直航、直飛來發展陸海空等觀光產業，此外，並提出廣設公幼、非營利幼兒園及老人照護站等政見，扶植在地藝文團體，發展客家藝文及多元融合等政見。

爭取連任的市長林智堅開頭就說，參加公辦政見是候選人對選民負責任的態度，未來他也會納入其他候選人的政見，讓這座城市更偉大，他感謝市民4年前讓他以「百日傳奇」當選市長，他也分享最近收到選民的信件，肯定他與市府團隊4年來的努力，讓市民相信「選對人、會做事、4年可以改變一座城市」。

林智堅說，4年來爭取中央競爭型經費超過100億，未來他會與團隊繼續努力，提供減壓生活和藝文相關活動，也會以「竹科X」計畫，讓企業投資新竹市，打造以軟服硬的科技廊帶。他也號召首投族及上次未投給他的市民踴躍投票，讓他與團隊再扛起責任，與市民分享這座城市的榮耀。

接著發表的郭榮睿說，參選沒有收任何獻金和贊助，當選後無需政治回饋，將成立幼兒培育處，注重幼兒的發展與教育，讓受虐兒不再發生，也會為國中小學的學校加裝冷氣，同時支持南寮到中國平潭直航，更提醒大家要注重預防醫學。

隨後李驥羣則說，新竹市快破產了！指新竹市的負債很高，擔心竹市會破產，他也自許是揭弊市長，要來幫助市民，呼籲市民看清楚，要選個有能力的人當市長。

最後發言的許明財則說，4年來踏遍竹市每個地方，期許讓1個新竹、2個世界獲得改變，強調自己爭取百億元的污水下水道工程，卻因為沒有連任就停掉了。他也批評現任市長林智堅只會裝修公園，很多建設是有延續性的，像公道三是歷經多任市長才有如今的成果，強調市政建設已停頓，呼籲市民週六一起開除民進黨，票投國民黨。