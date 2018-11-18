台北市議員候選人要求民進黨開除秘書長 姚辦：譴責分化

姚文智下午舉辦造勢活動，北市議員候選人蔡宜珊在現場主張，開除黨籍秘書長洪耀福、搶救姚文智，姚文智競選辦公室晚間發聲明表示，譴責分化民進黨的舉措，強調此事與競辦無關。（記者周彥妤攝）

2018-11-18 23:55

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智下午於市府路舉辦「手護國家首都」造勢活動，台北市議員候選人蔡宜珊則在現場主張，開除黨秘書長洪耀福、搶救姚文智，身旁也有人舉著「搶救姚文智，開除洪耀福」旗幟。姚文智競選辦公室晚間發聲明表示，姚文智譴責要求某人下台、分化民進黨的舉措，強調此事與競辦無關，對當事人造成困擾，表達歉意。

姚文智競選辦公室晚間發聲明表示，今天活動發現有若干民眾在活動外圍舉旗，提出要某人下台、分化民進黨的主張，姚文智對該主張表達譴責；姚文智希望選舉前夕，所有人都應團結一致，爭取首都市長勝利。

聲明提到，姚文智表示，該旗幟於活動開始前遊走於舞台前，競選總部人員因忙於「手牽手」繞行擊掌活動，疏於留意未及制止，此事完全與總部無關，盼勿造成誤會，對造成當事人困擾，表達歉意。

蔡宜珊日前遭指控助理薪資違反勞基法，一度鬧上新聞版面；民進黨台北市黨部日前表示，蔡聘用助理薪資低於基本工資，背離黨理念，因此移送評委會懲處並開除黨籍。