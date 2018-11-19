鳳山605棟大樓兵家必爭 3里全國首創推牛稠埔生活圈搶票

忠誠、鎮北、武松里長候選人趙健安（右）、趙志成（左）、戴惠敏三人喊出共創牛稠埔生活圈搶票。（記者陳文嬋攝）

2018-11-19 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區人口數全市最多，605棟大樓成為選戰致勝關鍵，尤以牛稠埔地區崛起，忠誠3里高達30棟大樓，3名候選人全國首創整合資源，打出3里生活圈，共創牛稠埔繁榮，有助為選情加分。

最大鳳山區有76里，總人口數達36萬人，今年鳳山里長選舉有151人參選，僅26里是同額競選，參選爆炸、競爭激烈，高達605棟大樓林立，是兵家必爭之地，里長候選人使出渾身解數，全力搶攻大樓票源。

尤以牛稠埔緊鄰文山特區，近年來發展崛起，帶動人口快速成長，3里總人口數約1萬7000人，其中大樓多達30棟，忠誠、鎮北、武松里長候選人趙健安、趙志成、戴惠敏3人，採取聯合競選方式，於3里中心點、交通要道，設立廣告招牌吸睛，爭取曝光度搶票。

其中鎮北里包辦20棟大樓，人口數近1萬人，趙志成夫妻每天分頭拜票，一大早站在大樓停車場出入口，見里民騎車上班揮手致意，下午則跟著垃圾車跑，跟里民寒暄問侯，強調1人當選、2人服務，勤走基層拜票，展現親和力。

忠誠里前任里長趙時慶因病往生，由他的堂弟趙健安接棒參選，他是農家子弟出身，也是鳳山農會理事，他邀集趙志成、戴惠敏聯合競選，打出「資源整合、服務整合、大牛稠埔、共創繁榮」，滿足生活圈共享福利。

趙健安表示，3里生活圈串聯競選是創舉、新思維，更是台灣里長選舉史上第一次，期盼牛稠埔地區里民能給予支持，一同參與、見證台灣里長選舉歷史性一刻。