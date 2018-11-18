林智堅掀直播熱 林盈徹邀蘇打綠團長同框

新竹市議員林盈徹（右）邀來天團蘇打綠團長「阿福」何景揚同框。（記者蔡彰盛攝）

2018-11-18 14:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕選戰求新求變，新竹市長林智堅主打「快樂選舉」，希望改變選舉文化，每晚「小智日常」直播掀起風潮，多位議員候選人也紛紛跟進，選區在香山的林盈徹就邀來天團蘇打綠團長「阿福」何景揚同框，除暢談「助星計畫」公益理念，更獻出歌唱處女秀，吸引逾7千次觀看。

社群媒體是選戰中不可或缺的宣傳利器，選舉期間林智堅每晚固定在臉書直播，分享各種生活大小事，甚至剝橘子的無心之舉，成為民眾力挺的「大桔大力挺明日新竹」運動，成為選戰話題。

林盈徹也不遑多讓，近期邀請蘇打綠團長阿福同框直播，觀看人次突破7千人，蔚為話題。林盈徹說，他從小在香山長大，有感於偏鄉資源缺乏，議員任內積極爭取兒藝節、仲夏藝文季到香山舉辦，也因從小飽受聽障所苦，需長時間戴助聽器，更關心扶助弱勢、幫助公益，也因此和阿福合作推動「助星計畫」。

去年新竹市政府與家扶中心共同推出的「助星計畫」，林盈徹和阿福都是推手之一，阿福邀多名藝術工作者到新竹市，義務教偏鄉孩子音樂、舞蹈、戲劇等表演，自己也擔任講師，林盈徹則是多方奔走，協助爭取資源，讓孩子從興趣中探索自我的可能、逐步建立自信，幫助進行未來生涯及職業探索。

直播時，林盈徹跟阿福分享助星計畫中的點滴，阿福肯定林盈徹投入公益工作，為弱勢朋友發聲，義不容辭前來相挺，希望未來跟林盈徹有更多合作的機會；現場也邀請助星計畫學員組成的團體「Supernova」分享成果，宛如一場小型音樂發表會，林盈徹更獻出歌唱處女作，全體合唱「無與倫比的美麗」，場面溫馨。

這波直播熱潮從林智堅開始，多名議員候選人也跟進，賴稟豐在鏡頭前彈吉他展現「文青」的另一面，劉康彥直播路口拜票和選民親切互動，李妍慧也利用行程空檔「早餐時間」分享大小事，陳建名也說，剛開始直播，線上觀看人數只有個位數，現在穩定收看人數上百人，讓他覺得努力有了代價。