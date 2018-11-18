嘉市長公辦政見會 涂醒哲：市長是選來做事的...

2018-11-18 12:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市第10屆市長候選人電視公辦政見發表會，今天上午舉行，尋求連任的民進黨市長候選人涂醒哲表示，他連任後，配合鐵路高架化建設一併規劃都市更新，推動市政智慧治理，讓嘉市成為科技城市、居宜城市。

涂醒哲今早抽籤抽到第4位，最後一位上場發表政見。他開場時說，4年前，他競選號次抽到4號，感謝市民支持，讓他可以做4年的市長來替市民服務，這次他又抽到4號，4號連莊，期待市民繼續支持，讓他繼續為市民服務。

涂醒哲細數任內政績，表示任內努力從事基礎建設，讓嘉市「溝通、水清、空氣好、路平、燈亮、顧健康」，奠定永續發展基礎；未來規劃「宜居城市」，他要以北排為藍帶，串連沿線綠帶，創造百頃公園，打造嘉義之心；再配合已動工的鐵路高架化，城市大縫合，翻轉新嘉義，終極目標將嘉義市提升台灣第7都。

針對國民黨市長候選人黃敏惠、無黨市長候選人蕭淑麗2個競選對手的批評，涂醒哲回擊黃說，雖然他當市長4年，不到黃前市長9年的一半，不過，但他4年成績，在量上比黃任內9年還多，在品質上也比黃還好，這就是「4 > 9」！涂醒哲也反駁蕭的「養老城市」說，涂強調「健康防老城市」是要打造預防老化、永保青春的城市。

另針對黃敏惠、蕭淑麗提及「涂醒哲要在蘭潭加蓋設太陽能面板」，涂醒哲回應說，這是假新聞議題抹黑，他當市長，蘭潭絕對不會蓋水面型太陽能板。

涂醒哲說，上次選舉時，有人告訴他，市民選市長不是選來看美的，也不是選來說好聽話的，是選來做事的，他牢記在心，努力做事讓嘉市成為更進的城市；他是非典型的政治人物，就像蔡英文總統講的「只會做事、不會譁眾取寵」，他相信嘉義民主聖地市民都很會選擇。