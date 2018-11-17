吳敦義暗指陳菊母豬 陳其邁憤怒難過

2018-11-17 19:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今天來高雄輔選，居然用母豬來形容陳菊，對此，民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，他聽了很憤怒難過。

陳其邁今晚受訪時說，他聽了覺得非常難過，花媽在高雄辛苦12年，吳敦義用那麼不堪的字眼，辱罵一位女性，他聽了真的是滿憤怒難過的。

陳其邁說，高雄是自己的家鄉，吳敦義在這裡，竟然這樣形容之前卸任的市長，尤其花媽不管是88風災或81氣爆，都陪我們共同走過來，好像媽媽的肩膀一樣，當我們的靠山。

另針對吳敦義也砲轟陳其邁曾主持走路工的記者會，陳其邁回說，吳敦義主席講這些話，講到花媽是母豬，他心裡非常難過，對他個人批評事小，但是把這一座城市，大家共同努力過的人，講得如此不堪，讓人非常難過。

他說，走路工的事情非常清楚，就他（指黃俊英）的雲林後援會，法院已經有清楚的判決，確實有走路工的事情，事實就是事實，也不希望國民黨在選舉的時候，又模糊焦點。

陳其邁批說，國民黨過去就是一個不會買票、就不會選舉的政黨，不會抹黑就不會選舉的政黨，甚至過去還發生作票，都是只有國民黨才做得出來，這種黑金政黨。大家可以去查查看內政部跟監察院，政黨買票最醜陋的就是國民黨。

他呼籲國民黨應該要好好面對一些事實，把政黨徹底做轉型，不要在台灣改革的過程裏頭，總是扮演反改革的角色。