黨內互打！汪志冰控訴 遭北投區黨部主委踢出配票名單

2018-11-16 17:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員選戰競爭激烈，國民黨在士林北投區市議員提名4人，今天傳出「黨內互打」爭議，國民黨士林北投區市議員汪志冰今天下午召開記者會，控訴北投區黨部主委陳壽彭輔選不公，昨天在常委書記會議擅自宣布，北投區「四季紅」配票模式只有3人，她被踢出配票名單，卻在寄發給黨員的配票信函指出是採四季紅，痛批陳壽彭玩兩面手法、私心自用，意圖使她不當選，她不排除提告，要求市黨部開除陳壽彭。

對此，陳壽彭受訪時反駁說，汪志冰在胡說八道。陳壽彭說，他是地方黨部主委，一定希望提名4席議員都能選上；10月11日他拜訪黃復興黨部，懇求黃復興支持所有議員候選人，但黃復興只支持汪志冰，他也沒話說，卻有其他議員候選人向他抗議。他強調，他寄發的配票信函是按照市黨部意思，採取四季紅模式，不會放棄任何一人。

國民黨市黨部甫發出聲明，已要求第一選區北投區黨部依黨員出生月份「春夏秋冬」配票，避免選票過度集中。市黨部主委黃呂錦茹說，北投區黨部擅自變更配票模式，已介入處理，絕無輔選不公之情事。

汪志冰在記者會中說，今天早上接獲前北投區黨部常委透過LINE向她反映，昨晚在北投區黨部召開常委書記會議，配票只有3人，獨獨排除她。她嚇了一跳，經查證確定是北投區黨部配票只有3人，打電話向陳壽彭了解，陳親口證實採「福祿壽」配票，

汪志冰出示LINE對話截圖，以及陳壽彭電話的錄音，不滿陳壽彭私下搞小動作。她說，北投區配票只有3人，士林區配票有4人，竟然有兩個輔選版本，負責地方輔選的區黨部主委私下找來常委耳提面命，卻大玩兩面手法、欺上瞞下，運作國民黨選情，完全不公平。

汪志冰說，她尊重市黨部規畫的四季紅配票模式，但對於地區主委失職失格的狀況，若不開除無法市黨部，無法立威立信，她質疑陳壽彭意圖使人不當選、輔選不公，她不排除提告，她先前曾一時大意落選過，所以對這樣事情特別反感，才跳出來開記者會，為自己爭取公平正義。