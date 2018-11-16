「知道高雄的痛，才知疼惜高雄」 滅火器力挺陳其邁

滅火器樂團力挺陳其邁。（記者葛祐豪翻攝）

2018-11-16 12:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾創作出《晚安台灣》、《島嶼天光》、《長途夜車》等歌曲的知名樂團滅火器，繼日前推出滅火器版的陳其邁競選主題曲「咱上愛的所在」MV後，不畏當前「挺陳者必遭韓粉霸凌」風險，昨晚在臉書發文，表態力挺陳其邁！並強調「知道高雄的痛，才知道怎麼疼惜高雄。」

滅火器在臉書上貼文表示，「我們是滅火器，一支在高雄土生土長的搖滾樂團。在幾年前我們北上發展，也把火氣音樂總部設立在台北，但我們從來沒把「北漂」這個名詞放到我們身上」。

滅火器指出 ，「北漂」這個名詞的背景意義，實在無法和高雄到台北只有350公里左右的距離相提並論。長年來的資源南北分配不均以及高雄的傳統產業結構，才是造成高雄工作人口外移的主要原因。

滅火器說，「我們從高雄出發，唱遍世界各地的場館和音樂節，當我們意識到自己也許有能力策劃一點什麼的時候，火球祭就這麼誕生了，地點當然是高雄，我們要回到這裡，把一生所學奉獻給一生所愛。」

滅火器指出：「以歷史來看，過去高雄是個重工業都市，如今工業的發展重要性已經不同以往，產業勢必進入轉型。這些年，看見了高雄的轉變，無論是建設面，還是藝術文化的提升，都讓我們感到非常驕傲。在轉型的路上，高雄走得辛苦，卻無比堅定。」

滅火器也分享團員經驗，「就以我們過去居住高雄的經驗來說，皮皮家裡很靠近海邊和愛河。當年港口的建設和運營方式，望向港區，只能見到斑駁的圍牆，完全無法想像圍牆後的海景是多麽的壯闊；小學時候愛河的惡臭，總是讓人不想接近。20年過去了，愛河早已脫胎換骨。神秘的港區，變成了亞洲新灣區，壯麗遼闊，輕軌列車串起了遊艇碼頭，高雄展覽館，海洋流行音樂中心，一路綿延到駁二、棧貳庫。當然還有總圖，衛武營...這些成果都是高雄人有目共睹並且引以為傲的。」

滅火器強調，「高雄對我們而言，是滋養我們成長的地方，更教會我們什麼才是高雄人真正的價值。高雄人都知道這座城市曾經是怎麼被對待的，所以我們每個人都很努力的想要翻轉，咬緊牙根，一次一次的想讓世界刮目相看。我們都相信，知道高雄的痛，才知道怎麼疼惜高雄。」

滅火器表示，「我們挺其邁，因為我們知道，他擁有堅固的核心價值。有了核心價值，才能真正實現高雄的願景。我們是滅火器樂團， Wecare高雄 !! 1117一起在高雄散個步吧！」