蘇煥智新文宣指收賄 黃偉哲競總怒嗆：毫無悔意、司法處理

2018-11-15 19:21

〔記者楊金城／台南報導〕台南市長選戰倒數關鍵時刻，無黨籍市長候選人蘇煥智今天發布最新文宣夾報，除了描繪他的市政藍圖，也再度火力全開，就大創案、崑陵山案，文宣上下標挑明指「黃偉哲關說日本核災食品，收賄二億七千萬元」，「崑陵山案黃偉哲收賄400萬卻被判無罪，你能接受嗎？」赤裸裸指控引起爭議。

民進黨市長候選人黃偉哲競選總部發言人郭國文則說，之前蘇煥智附和國民黨所稱的弊案資料，已經被證實是烏龍爆料，既然蘇煥智毫無悔意，一切就交由司法處理。

郭國文說，蘇煥智從昔日的「人權律師」淪落到成為詐欺嫌犯的打手，只能為其感到惋惜。黃偉哲競選總部之前對大創案遭攻擊，至今已對國民黨市長候選人高思博和蘇煥智控告涉嫌違反選罷法和誹謗罪。

有派報單位今天收到蘇煥智最新文宣，抨擊黃偉哲的內容備受爭議，擔心派報出問題，向台南市選委會通報，台南市選委會說，這份文宣由蘇煥智具名，並不是黑函，但內容是否涉及法律責任，非屬選委會權責認定，要由司法調查。

蘇煥智最新的文宣海報，一面揭示他要「翻轉台南、經濟倍增」市政規劃藍圖，提出振興經濟、治水和打造宜居城市等10大策略；另一面則緊咬大創案、崑陵山案，明指黃偉哲「一個老實人的沉淪，映照出民進黨高層的墮落」，再控「司法選擇性辦案包庇貪腐，跟過去的國民黨有何差別？」

蘇煥智說，外界不清楚大創案完整相關證據，難免存疑，文宣上因此公布相關支票、付款明細，也指出崑陵山案判決書內容重點，要讓選民從客觀的證物中，了解並不是空穴來風，給選民仔細思考對台南市最好的選擇。