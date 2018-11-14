邱議瑩「嘸離開」事件 謝龍介承認：她在感動大家都沒走

2018-11-14 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前在高雄市長候選人陳其邁的造勢晚會中，主持人邱議瑩於活動尾聲時感性表示「感謝大家沒有離開」，沒想到卻在事後遭媒體扭曲成「主持人拜託大家不要離開」。對此國民黨議員謝龍介昨（13日）也在政論節目中提到，邱是說「『嘸』（沒有）離開」，而不是「大家『賣』（不要）離開」，是感動大家沒有離開的意思。

民進黨高雄市長候選人陳其邁11日晚間於旗山舉辦「旗美大團結」造勢活動，至少逾3萬名熱情支持者湧入旗山體育場。活動尾聲大家高歌《伊是咱的寶貝》後，主持人邱議瑩更感性地感謝「大家嘸（台語：沒有）離開」，沒想到事後卻有媒體將邱議瑩的話扭曲成，「她哭求大家不要離開」。

昨日政論節目主持人請來賓「台語大師」謝龍介說明此事時，謝龍介指出「毋走」是自己決定不走；「嘸走」指的是沒有走開；而「賣走」才是「叫人留下來」的意思。謝龍介也表示，依照現場情形，邱議瑩是認為那些鐵粉待到最後沒還在，所以她才感動表示「大家沒有離開」。

對於此事，邱議瑩已以新聞當事人的身份向國家通訊傳播委員會（NCC）申訴，NCC今天證實收到邱議瑩的申訴函，將發函給該媒體，並請該媒體於20天內說明。根據《衛星廣播電視法》規定，若該媒體未依照44條處理，NCC可警告、或開罰20萬至200萬元。