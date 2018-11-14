中市辯論》林佳龍承諾「連任做滿四年」 盧秀燕猛攻經濟、空污

台中市長政見辯論會登場，3名候選人同台，左起：林佳龍、盧秀燕、宋原通。（圖：台中市選委會提供）

2018-11-14 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會13日晚間登場，爭取連任的巿長林佳龍鬆口宣布，若能連任，未來將做滿4年任期，並強調「他不是台中過客，台中早已是他的家」；國民黨候選人盧秀燕在政見申論時，主攻經濟、空污，一開始就問大家「過去這4年你過得好嗎？」批評這4年來經濟變差、空氣也變差。

台中市長選舉政見辯論會由各候選人進行10分鐘政見申論，再由兩名社會公正人士、興大校長薛富盛及東海大學建築系教授蘇睿弻各提問一個問題，候選人各有5分鐘回答時間，最後再各進行5分鐘結論；政見會抽籤順序第1位是林佳龍，第2位是盧秀燕，第3位則是無黨籍的宋原通。

林佳龍率先政見申論，針對空污議題發燒直接正面迎戰空污，他強調，空污是環境議題，但需要正確的資訊來認清這個共同的敵人。他還宣佈二項好消息，指這幾天，台中市人口就會突破280萬大關，是台灣第二大城；再來則是台中世界花博，開幕至今僅僅10天，參觀人數已經突破65萬人。

盧秀燕則說，如果當市長會全力拚經濟，提出「台中富市3」計畫，透過「前店、後廠、自由港」讓貨出去錢進來。並再度批評市府簽訂1100億海水採礦MOU，揶揄市府招商成績靠此案，還說若當選會公開契約；她也指最近空氣不好，每個人呼吸一口氣都有致癌的危險，批評林佳龍對於空污視而不見，

林佳龍結論時訴諸感性，他說，很喜歡最近「台中，隱藏著一種神秘而強大的吸引力，以及看得見的機會，於是，來的，就會留下」，並宣布「連任之後，會做滿4年任期」。

盧秀燕結論則指出，為台中奮鬥是她參選市長的初衷，也是大家的台中使命；她認為，不要以為這只是一場地方選舉，也不要小看一張選票的力量！要大家用手上選票翻轉台中，讓台中更好！

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