林佳龍政見會直接迎戰空污議題：中電北送問題已不存在

台中市長政見辯論會登場，三名候選人同台。（圖：台中市選委會提供）

2018-11-13 20:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長選舉候選人公辦電視政見辯論會今晚登場，台中巿長林佳龍率先政見申論，針對空污議題發燒，林佳龍直接正面迎戰空污，強調，空污是環境議題，但需要正確的資訊來認清這個共同的敵人。

林佳龍一開場用台語、客語、泰雅族語向大家問好，隨即宣佈二項好消息，指這幾天，台中市人口就會突破280萬大關，是台灣第二大城，不論是青年就業創業，或是托育托老一條龍，還是敬老愛心卡擴大服務，我們就是要讓每個台中市民，都有更好的生活。

林佳龍說，過去4年台中的「好」已經被看見，招商引資、投資台中超過9千億，這是全國第一的表現；多年位居六都之末的薪資所得，我們全力改善就業環境，4年來，台中的薪資成長率達到7.54%，用六都第一的速度，努力趕上。

林佳龍指出，另綠柳川的整治讓舊城區重新找回光榮；台中世界花博，開幕至今僅僅10天，參觀人數已經突破65萬人，他說要感謝所有投入的市府同仁、策展團隊、全國各行各業、2萬多名志工，所有參與的市民，也都讓世界看到，台中的驕傲。

林佳龍說，「這場選舉不是誰與誰的選擇，而是每一位認真打拚的台中人，都值得被肯定，下一個4年，要讓台中的進步延續。

林佳龍指出，進步就是過去不敢面對的，我們面對了；林佳龍直接挑戰空污議題指出，「正面迎戰空污、承擔責任」，台中火力發電廠興建近30年來，他上任後是第一個促成中火降載的地方政府、也砍了中火生煤量500萬噸、並爭取到燃氣機組提前上線，取代燃煤機組，「這都是史上第一次」。

他說，不只管制最大的中火，散佈在各個工廠、社區、學校的重油鍋爐，我們也展開汰換，讓污染減量99%，現在已經有157家業者加入更換計畫。許多的污染源，民眾或許不像對中火這麼熟悉，但卻是離你我和孩子最近的污染源，他用同樣的心力來改善。

林佳龍指出，今年截至目前，台中PM2.5濃度、舊制紫爆天數，都是縣市合併後8年來新低。

他說，「空污是環境議題，我們需要正確的資訊來認清這個共同的敵人」；但有人說台中紫爆天數下降，是因為標準被放寬了，他強調，他主政下的市府，始終採取嚴格的「每立方公尺71微克」的標準，從未改變。

林佳龍說，有人說林佳龍執政後，中火火力全開，所以空污最嚴重，但是中火燃煤量的最高峰，其實在2014年的前市長任內，而且在我們透過許可證審查，減少生煤許可量500萬噸後，「我可以保證，火力全開在未來也不會發生」。

他說，也因此今年中火最高發電量只有395.2億度，已經低於以往中部地區的使用量，中電中用今年就會達成，「中電北送的問題，已經不存在」。

林佳龍說，他不是要告訴大家，空氣變多好，因為我們還有很大進步的空間，但他想請求大家瞭解，只有用正確的資訊、正確的方法，才能讓空氣越來越好。

林佳龍另強調交通建設，包括捷運綠線在他上任時，本來要到2022年才能通車，提前到今年底試運轉、2020年全線通車；在改革BRT成為優化公車專用道後，台中人等了數十年的捷運藍線，也終於獲得中央核定，起死回生。他從十幾年前開始推動的「大台中山手線」，這幾年早已動工，下環成追線，明年就會完工。

林佳龍說，「過去不重視的事情，我們重視」，像梨山的孩子終於有暖氣吹，海線的阿嬤終於有公車坐，屯區的市民不再受淹水之苦，偏鄉的社區終於有了自來水，「如果這些事情任誰來都可以做到，為什麼台中人會等這麼久？」過去這四年，我們讓進步不分角落、不分你我，他跟大家保證，「未來四年，我們會繼續秉持這份精神，讓進步延續。」

林佳龍也說，交通路網會持續落實，台中將有環狀軌道運輸、捷運十字路網。海空雙港將持續國際化，爭取興建機場捷運。河川整治將擴及全流域，舊城新生也將擴及到全市每一個角落。台中的進步，不會止於單點的改變，他將連結成線、延續成面。這是林佳龍對大家的承諾。