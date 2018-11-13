一起攜手奮鬥 盧秀燕籲用選票翻轉台中

2018-11-13 21:54

〔記者陳建志／台中報導〕盧秀燕在今晚政見會的結論指出，我們是台中人，我們深愛台中，所以每一個人都有義務守護台中，為台中奮鬥，這就是她參選市長的初衷，也是大家的台中使命。盧秀燕認為，不要以為這只是一場地方選舉，也不要小看一張選票的力量！要大家用手上選票翻轉台中，讓台中更好！

盧秀燕認為，與其抱怨台中經濟衰退、百業蕭條；與其抱怨地價稅暴漲；與其抱怨青年低薪、返鄉就業困難；與其抱怨老人健保被取消；與其抱怨空污紅害紫爆；與其抱怨林市長把台中負債從400億增加到接近1200億；與其對林市長簽的1100億海水採礦MOU非常質疑；就用手上的選票翻轉台中，讓台中更好！

盧秀燕指出，自己曾擔任1屆省議員、6屆立法委員，是台中最資深的國會議員，不但對台中市政熟悉，更長期在財政預算委員會，擅長財政經濟和重大建設。盧秀燕指出，包括台74缐、鐵路高架、洲際棒球場、國家歌劇院都是她爭取參與的重大建設，而過去的建設，就是她未來的保證。

盧秀燕表示，自己做什麼像什麼！擔任記者時得過金鐘獎最佳採訪獎；當立委得過18次國會評鑑第一名最佳立委。盧秀燕說，用生命認真做事，就是她的態度，宣示一定會做最好的市長！

盧秀燕接著再批民進黨完全執政，因錯誤的能源政策，把台中空氣變髒了，民進黨的政治和經濟鎖國政策，讓台中受害最大，台中人賺錢變少，並說中小企業很辛苦，勞工薪資更是六都最後一名，這不應該是台中人的宿命。

盧指自己有能力改變台中的命運，讓空氣變好，不再戴口罩，可以輕鬆自然的呼吸新鮮空氣！市長換人，空氣換新！更應該全力拚經濟，擺脫低薪過勞，提高收入，過更好的生活。強調我們的上一代也許還有些老本，支撐到現在，但如果我們不改變低薪過勞的現況，下一代怎麼辦呢？

盧秀燕感性的說，自己是女性也是媽媽，媽媽市長就是重視經濟，尤其擅長財經建設。只要大家堅定意志，市長投給盧秀燕，台中一定會改變！市長換人，台中經濟大興！媽媽市長更重視教育、幼托、社福、醫療和長照，這些都是現在做不好的；也是未來的施政重點！請市民下定決心，一起攜手為台中奮鬥，創造台中奇蹟！而台中贏，台灣就贏！