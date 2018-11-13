盧秀燕政見發表 猛攻經濟、空污

2018-11-13 21:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中市公辦電視政見辯論會今晚7點登場，國民黨候選人盧秀燕在政見申論時，主攻經濟、空污，一開始就問大家「過去這4年你過得好嗎？」批評這4年來經濟變差、空氣也變差。

盧秀燕說，1年前參選後，有逢甲夜市攤商跟她陳情生意掉了一半，批評民進黨執政意識型態超越經濟趕走陸客，讓人潮減少一半，並說逢甲夜市內一個商場攤位，過去一個月租金要4萬元，現在只剩1萬多元，讓攤商苦不堪言，計程車司機生意也變差。

盧秀燕並再度拿出2016年勞保投保薪資統計，指台中薪資是六都最後一名，並批評4年前坐郵輪到台中港的遊客由10萬人下降到去年8千多人，台中國際機場兩岸旅客人數也降低，水果外銷中國也從胡志強市長時近7億降低到1億5千多萬，批評台中經濟不好。

盧秀燕說，如果當市長會全力拚經濟，提出「台中富市3」計畫，透過「前店、後廠、自由港」讓貨出去錢進來。並再度批評市府簽訂1100億海水採礦MOU，揶揄市府招商成績靠此案，還說若當選會公開契約。

盧秀燕並再提參選後強攻的空污問題，指最近空氣不好，每個人呼吸一口氣都有致癌的危險，批評林佳龍對於空污視而不見，還拿出監察院報告，指「台中市對空污改善並無具體成效」，還提出「停止中電北送、不改善空污停（撤）發機組執照、反空污公投、向台電求償」空污四大主張。