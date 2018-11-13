自稱北漂8年去年卻是高雄記者 韓陣營遭爆又有「臨演」

電視節目上聲稱是北漂青年的陳昭谷遭網友踢爆去年是電視台在高雄的駐地記者。（圖擷取自「只是堵藍」臉書粉絲團）

2018-11-13 23:05

首次上稿 21:30

更新時間 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜參選以來以「北漂」為口號，某特定電視台也找來許多自稱「北漂青年」的民眾上節目談論北漂生活。但臉書粉絲專頁「只是堵藍」卻抓包一名節目介紹為「北漂8年」的北漂青年陳昭谷，在去年7月還是高雄的記者。許多網友見狀紛紛酸說，「現在記者都還要自己演才有戲喔？」、「記者假扮北漂市場攤商，跟髮蠟哥有的比了」。

「只是堵藍」PO出一張圖片表示，中天電視台上月中播出一則自稱菜市場攤販「小陳」的專訪影片，節目中介紹小陳「在台北念書加工作8年，薪水30k，回到高雄，乾脆自己創業，到菜市場賣五金商品，本來以為住家裡，消費相對低，能多存點錢，後來才發現，高雄薪資低，機會少，根本無法多存錢，只好自行創業，但大環境不好，民眾消費力有限，有時候一天工作15小時，週休一日，一個月也只能賺4萬多，因為生活沒保障，和現實考量，到現在不敢跟台北的女友結婚，更別提生小孩，連想都不敢想。」

從「只是堵藍」PO出的圖片可以清楚得知，節目中綽號「小陳」的陳昭谷在去年7月時還是中天記者，而且登記為高雄市記者公會的會員，「只是堵藍」認為，不是說當記者不能當北漂，重點是明明是記者卻要裝成北漂人士。

臉書「打馬悍將粉絲團」則傻眼表示「中天找自家記者，來演北漂青年...」。網友對此也留言酸說，「這些人可以去寶萊塢拍片」、「身為一個記者、一家電視台，會最基本的敏感度都沒有？？」、「現在記者都還要自己演才有戲喔？ 好辛苦喔」、「記者假扮北漂市場攤商，跟髮蠟哥有的比了」、「雙重說謊，不僅是中天自家記者，而且登記在高雄市公會，根本沒有北漂」、「自己人演的才不用給便當跟車馬費啦 這攤都省了...」。

「只是堵藍」後來也貼出陳昭谷私訊的說法，「首先我再強調一次，我今年三月已從中天離職，離職後就完全無記者身份，並且一直在市場擺攤，我很明確的說，我跟中天並無僱傭關係，然後去上節目，只是應製作單位之邀，以前北漂過然後現在在高雄工作，同時也是高雄人的身份，去談論高雄現況，而同時我在節目中也說過我的背景，並沒有欺瞞觀眾」。

陳昭谷表示，他從小五搬到高雄，除了北漂那八年，都在港都生活，看過高雄的繁華與現在的落寞，所以他的立場很簡單，就只是希望看到自己愛的城市，重現她的風華，「我上節目說的東西，都是我的感想，中天沒有幫我背書，我也沒有以中天記者的身份蒙混欺瞞。」