蘇貞昌北市護子弟兵 對姚文智選情不多做評論

蘇貞昌至台北市景美市場為子弟兵王閔生掃街拜票。（記者郭安家攝）

2018-11-13 12:28

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市議員選情陷危機，黨內評估提名27席恐3至5席落選，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今早到台北市景美市場為子弟兵台北市議員王閔生掃街拜票，還跟進前行政院長游錫堃日前的言論「不讓當年遺憾在北市重演」，蘇接龍說「不要讓王閔生遺憾發生」；但對於民進黨台北市長候選人姚文智選情？蘇不多做評論。

媒體先問到蘇貞昌如何評論姚文智日前辯論表現？蘇語塞僅說，相信每個人都很努力爭取服務機會。蘇被問完一連串國民黨新北市長候選人侯友宜問題後，媒體再問「今天跨區輔選，比姚文智這隻母雞還要強？是否北市小雞人人自危？」蘇則說，不會啦！接著呼籲「不要讓王閔生遺憾發生」，由於王所屬大安文山區進行配票，他呼籲配票要配到。

媒體又問到「特別到北市，那這樣子姚文智是放在哪？」蘇貞昌則回應，今天因為特別來台北市，因稍早接受媒體專訪，所以特別來關心王閔生，他選舉自己那麼忙，所以一直沒有來給關心，特別用一點點時間來關心一下，希望王像這樣子的年輕人在議會繼續為市民發聲。

媒體也問王閔生「蘇貞昌是不是對你比較有幫助？」王回應，對，當然啊！他特別感謝蘇，新北市長選舉這次特別拚，蘇今早特別轉個彎來他這邊、幫他加持一下；文山區隔壁是新北市新店，大家也很關心蘇選情，都動員新北親友幫忙。媒體冷不防問「蘇貞昌比姚文智更有力量？」王直說，沒有啦！大家各方面來助選，對他們來講都非常有幫助。

蘇貞昌早上陪王閔生在綠營支持者較多的景美市場掃街，不少攤販看到蘇直呼「衝衝衝」並拿出手機留影，展現高人氣。