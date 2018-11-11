鄭文燦首場造勢晚會 2千支持者簇擁

民進黨桃園市長候選人、市長鄭文燦（右二）進場受到民眾熱烈簇擁。（記者魏瑾筠攝）

2018-11-11 23:17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕選戰進入倒數，各候選人緊鑼密鼓展開選務行程，民進黨桃園市長候選人、市長鄭文燦今晚選在蘆竹區五福夜市，舉辦首場大型選舉造勢活動「蘆竹正好造勢晚會」，進場70公尺，走了3分鐘，現場支持者搖旗吶喊「桃園五告讚，市長選文燦」競選口號，氣氛熱鬧，主辦單位表示，現場吸引逾2千人到場。鄭文燦致詞逾30分鐘，細數上任4年在蘆竹區推動的相關建設，包括捷運綠線動工、興建蘆竹國民運動中心及開發大古山、坑子溪休閒農業區等，引起台下一陣拍手叫好。

第一屆桃園市長選舉結果，鄭文燦在桃園區大贏近2萬5千票，緊接就是在蘆竹區得票開出紅盤，以3萬7787票，比上對手吳志揚2萬7369票，大贏逾1萬票。今天一早鄭文燦首個行程也選擇先到蘆竹區南崁市場掃街拜票，沿途受到許多熱情民眾簇擁，隨後轉往平鎮、龜山及觀音等區替其他市議員候選人助陣，晚上再回到蘆竹區舉辦桃園首場選舉造勢晚會，顯示對蘆竹區的重視。

鄭文燦4年前首場造勢晚會辦在中壢區光明公園，當時吸引近5千人到場，總統蔡英文親授「出陣」及以「鄭」為名的戰旗。第2屆桃園市長選舉首場造勢晚會鄭文燦選在蘆竹出發，立委鄭寶清、民進黨市議員郭麗華、許清順、無黨籍市議員劉勝全、桃園市蘆竹區農會總幹事陳春郎、理事長錢得勝及桃園市里長聯誼協會總會長王金榮等人都到場力挺。

鄭文燦表示，他對蘆竹有印象也有感情，蘆竹是機場捷運經過的地方，走出機場就遇到蘆竹，大讚蘆竹擁有田園風光，是美好的農村，目標要讓蘆竹變成桃園進步的亮點。

「全力讓桃園翻轉」，鄭文燦說，今年桃園市的選舉要結束對立、不分政黨，他愛台灣的民主，也愛台灣的自由，相信經濟好、建設好，台灣會更有價值，最後向支持者喊話，桃園要拚經濟、拚建設，請大家支持五號鄭文燦，表示一張選票不是只有投票，也有心裡的希望，盼桃園能做為台灣未來經濟發展的火車頭，「讓北漂、南漂都飄到桃園」！