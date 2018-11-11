苗縣長選戰 徐定禎大打政績牌 徐耀昌掃市場展親和力

2018-11-11 17:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕選戰倒數2週，無黨籍苗栗縣長候選人徐定禎今早回防大本營頭份市，為基層候選人站台，同時大打政績牌，強調市長最後任期內編列4000萬補助國中、小學加裝冷氣，創縣內先例，嘉惠上千學子。國民黨苗栗縣長候選人徐耀昌則發揮「母雞帶小雞」能量，與競選團隊勤跑60餘場競選活動，助選的同時也為自己拉抬聲勢。

徐定禎助選也細數政績，市長8年任內使市庫從負債6000萬到結餘3億元，證明優秀的財政控管能力，同時完成寵物公園、納骨塔等重大建設，近期更編列4000萬的國中、小冷氣補助費用，亮眼政績讓市民都有感。

徐定禎說，苗栗縣政首要之務是要拿回財政自主權，若當選後必定在半年內要求中央對苗栗的財政管控，後續絕對落實免費營養午餐、老人愛心卡恢復為1000點等社會福利。

徐耀昌則與妻子蔡麗卿、辦公室主任、地方秘書等分頭趕場，一共參加60餘場的競選活動，充分發揮「母雞帶小雞」的能量，期盼由下而上凝聚藍營團結氣勢，共同在苗栗創下亮眼成績。

徐耀昌一早趕赴市場拜票也展現親和力，與攤商握手話家常，他說自己出身基層，最能感受平民百姓的辛苦及純樸，縣長任內也大力推動農特產行銷，促進農業升級，盼讓更多人看見苗栗富饒的農特產品。