「1111守護高雄總動員」綠營旗美大團結 陳建仁將到場挺陳其邁

2018-11-11 16:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕「1111守護高雄總動員」今天下午4點在高雄旗山體育場熱鬧登場，現場擺放1萬個塑膠座椅，旗山子弟、副總統陳建仁也將出席盛會，展現綠營旗美大團結，陳其邁競選辦公室總幹事召集人劉世芳和總督導陳啟昱籲請民眾到場相挺，守護高雄。

陳啟昱在活動前記者會表示，攻三山得天下，目前岡山、旗山韓國瑜都沒機會啦，鳳山則是呈現五五波，他說，選前倒數與韓國瑜大拚場，氣勢當然不能輸，先前韓在美濃高唱軍歌「夜襲」，令支持者感到震撼，竟在這麼純樸農村唱軍歌，加上又說當選市長不准政治性遊行，這令基層「凍未條」大感緊張，要守衛民主聖地；原先對政府有抱怨不想出來的，這兩天基層有非常濃厚氣氛，都要站出來力挺。

劉世芳則表示，昨天深夜陳其邁也是被假訊息激到才開記者會，她說，昨天的政見發表會包括教授、中產階層和一般選民都認為，陳其邁有料、準備好了，而韓都在打高空，沒有真正政見。

但當政見會還在進行當中，PPT就出現「陳其邁戴耳機」並打上問號，政見會一結束，問號隨即變驚嘆號並開始亂傳，傳到後來競選總部接到200多通抱怨電話，連紙媒、電子媒體也在電子報轉傳。

劉世芳說，競選幹部原本以為沒有的事就算了，但後來發現手機一再訛傳，所以才漏夜開記者會說假新聞干擾選舉，她表示，正式的政見會是由選委會舉辦，候選人有無戴耳機，中立的選委會官員和現場採訪記者難道會不知道？她說，先用警告方式，希望讓正確的訊息傳遞出去，等查到假訊息源頭再提告。

今天旗山造勢大會現場擺放約1萬張紅椅，開場1個多小時前，國道10號已開始塞車，陳陣營相信絕對爆場，人數至少是對方的2倍。