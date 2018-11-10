李曉鐘競總成立 陳學聖、鄭文燦巧妙錯開未同框

桃園市長鄭文燦推崇副議長李曉鐘是桃園建設的重要支柱，呼籲選民讓他高票當選。（記者謝武雄攝）

2018-11-10 16:23

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議員候選人李曉鐘競選總部今天舉行成立大會，由於李曉鐘是國民黨籍副議長，除國民黨市長候選人陳學聖到場，民進黨市長候選人鄭文燦也到場站台力挺，兩人巧妙錯開並未同框，對於李曉鐘提出免費老人老花眼鏡的政見，鄭文燦更當場允諾；對於跨黨助選一事，鄭文燦表示，黨內允許市長視實際需要跨黨站台，李曉鐘是副議長，4年任內配合良好，站台並無不當。

李曉鐘競選總部是於上午11點舉行成立大會，前武陵高中校長林清波擔任其競選總部主任委員，並為李曉鐘夫婦披紅彩帶，前立委陳根德則致贈好彩頭，前總統府國策顧問李總集授戰旗，議長邱奕勝、前縣長吳志揚、慈護宮主委吳正宗都到場表達力挺之意。

原本陳學聖規劃11點到場，鄭文燦則是11點40分，未料陳學聖拖到11點半以後才到場，所幸鄭文燦很有默契，也同樣晚到30分鐘，避免同框尷尬；陳學聖致詞時特別強調，他和李曉鐘都是「溫良恭儉」型的候選人，是做事情很實在的人，呼籲選民用選票使他和李曉鐘都能高票當選。

李曉鐘也呼籲針對55歲以上市民免費贈送老花眼鏡，另桃園托育津貼原本是每月3000元，如今政府貼補2500元，希望能將省下來費用作為國小營養午餐；對此鄭文燦允諾省下來的育兒津貼一定會用在兒童身上，一定會把年輕家庭放在心中，重視他們的需求。

鄭文燦說，20年前當議員時就認識李曉鐘，大家都曉得李曉鐘完全沒有架子，他和邱奕勝、李曉鐘交情非常好，只要他們建議的地方工程大都會贊成，如今桃園區人口突破45萬人，比很多縣市的人口來的多，是亮點城市，李曉鐘是桃園建設的支柱，包含建議經國重劃區同安派出所、經國轉運站、中正北路交流道半套變全套，捷運綠線動工，都已經陸續動工、完工，也呼籲支持者讓李曉鐘順利當選。