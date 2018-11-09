IP查出全職網軍帶風向！鄉民研發超強「網軍作息程式」

網軍已被證實干預我國內政與選情，PTT網友研發程式反制。（本報合成照）

2018-11-09 18:14

首次上稿 17：32

更新時間 18：14

〔即時新聞／綜合報導〕距離九合一大選僅剩15天，國安局先前證實中國已在干涉台灣選舉，有網友更詳述中國以產業方式，透過網軍操作干預我國內政，PTT鄉民對此研發「網軍作息程式」，只要輸入IP就能鑑別該名網路藏鏡人究竟是一般用戶，還是「全職網軍」。

鄉民指出，PTT目前已有大批網軍攻入，發布不實文章或炒作話題，藉此帶風向想利用輿論改變台灣選情，因此研發「網軍作息程式」。

進入頁面後只要輸入懷疑是網軍使用者的IP位置，就可先看到該組IP近期內使用哪個帳號登入PTT的頻繁程度，若有其他帳號共用同組IP位置，也可瞬間一目了然。

接著點選該使用者的帳號名稱，可進入IP位置分布頁面，能了解該帳號使用哪些IP登入PTT的歷史記錄，鄉民指出，以現今技術而言，不同帳號的確有可能共用浮動IP位置，但只要透過「網軍作息程式」的功能，進入共用IP位置的帳號點選「文章列表」，就可比對帳號與帳號間是否針對相同議題發言，因網軍帶風向的方式多為自導自演。

能證實「全職網軍」攻入PTT的直接證據，可從「作息圖」功能看出，點入後可看見橫軸為每日24小時、縱軸為週一至周日，並以顏色深淺代表PTT密集發文程度，一般上班族鮮少在上班時間使用PTT，因此上午9點至晚上6點的時間，較不會頻繁登入PTT發文，在下班後才會較為頻繁於PTT發文。

但網軍在該段時間卻是頻繁使用PTT發文帶風向。

甚至有相同帳號出現輪班狀況，週一至週日每個時段均在使用PTT發文。

許多鄉民知悉此事後，均感到相當有趣，認為網軍無所遁形，紛紛留言指出「真的PTT中毒」、「上班來不奇怪 是『只在』上班時間大量活動」、「一堆輪班星人」、「上班上PTT很正常，但睡眠中上PTT很恐怖」、「關鍵不是上班上PTT，是下班不上PTT」、「五毛九點二死全家」、「只在上班時間猛爆ptt，正好8小時」。

欲查IP請點下面

「網軍作息程式」

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