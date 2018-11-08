盧秀燕太平兩市場掃街 攤商喊凍蒜

2018-11-08 21:16

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕，今天早上前往太平中山市場、第一公有市場掃街，攤商熱情送上菜頭、青蒜喊凍蒜，針對近日空污，盧秀燕再說，台中電廠過去30年沒空污，因近來超額「燃煤發電」才讓台中烏煙瘴氣，並說台中經濟不好造成年輕人北漂、南漂，當選後會全力拼經濟、改善空污；林佳龍競選總部則說，空污已經逐年改善，台中人口這個月就可突破280萬，失業率也是六都最低，盧說法與事實不符。

盧秀燕今天在市議員李麗華、中山里長閻泰利等人陪同下，先後前往太平中山市場和太平第一公有市場掃街拜票，許多攤商和熱情民眾親切和她握手，還送上青蒜、好彩頭，祝她高票凍蒜，有阿嬤跟她抱怨老人健保沒補助，也有攤商抱怨生意不好，要她一定要加油拼經濟。

盧秀燕受訪時，再提台中2016年台中勞保投保薪資是六都之末，造成年輕人要北漂、南漂、外漂，並說自己是媽媽市長會照顧好每一個人，當選後會全力拼經濟。

針對空污問題，盧秀燕再說，這幾年民進黨能源政策錯誤，造成北部電力不夠，必須「中電北送」，並說中火過去30年沒有空污，台北有電廠沒發電，造成中火超額「燃煤發電」，尤其冬天因空氣擴散不易，才讓台中烏煙瘴氣，如果當選會停止中電北送，好好治理空污。

盧批北漂、空污 林陣營：說法與事實不符

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，改善空污不能只用口號，林巿長上任後，推動86項空污防制措施，其中49項是創新，環保署監測數據顯示，台中PM2.5年均值自2016年的每立方米22.8微克，降到2017年的每立方米20.2微克，降幅11.4%，成效全國第一，巿府將持續減煤減排減汙，目標在2020年前讓台中市的PM2.5年均值，降到聯合國標準的15微克。

對於年輕人「北漂」的說法，林尚賢也說與事實不符，強調台中巿人口不斷攀升，已躍居全台第二大城，每年人口約增加2萬人，至今年11月8日人口數已達279萬9605人，預估在11月19日左右就可突破280萬人。

且在市府團隊努力下，台中失業率持續下降，107年上半年降至3.6%，從105年、106年到107年上半年，3度蟬聯六都失業率最低，以前漂到北部、南部發展的台中人，很多都漂回來了；薪資部分，也從前市長執政時期的六都最末，進步為薪資成長率7.54%，成長幅度名列六都第一，希望盧委員在發言前能使用正確資訊，才不會一再失言。