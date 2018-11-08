開直播同進補 蘇貞昌、林智堅、鄭文燦、林右昌另類同框

2018-11-08 12:31

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕昨晚是24節氣的立冬，新北市長候選人蘇貞昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌在晚間9點開直播，四縣市組「會進補連線」限定版，是台灣政治界首次最多人的跨地連線直播企劃，與全台網友一同進補，喊出「做夥來補冬，鬥陣拼四冬」，用創意新招力拚倒數選戰。

日前林智堅、鄭文燦、林右昌三首長赴新北，與蘇貞昌同台組會做事連線，昨適逢立冬，四縣市再度聯手，創限定版「會進補連線」，四人透過直播分割畫面一同「立冬小聚」，鏡頭前陪網友進補，短短25分鐘內鏡頭由南到北跑遍新竹、桃園、新北、基隆，畫面超溫馨，網友也紛紛直呼：「這種方式有創意！」

其中林智堅在老店薑母雞進補，「湯頭超濃郁」、「口感最特別」，大推從小吃到大的在地好料。林智堅現場化身「小智主廚」，示範煮鍋技巧，過程更不忘談到施政心法，「料理跟治理城市是一樣的道理，食材要新鮮，廚師要有經驗，順序、火侯都很重要。」

他也笑說，新竹美食多，不只有米粉貢丸全台灣最好吃，他推薦的這家老店薑母雞口感特殊，湯頭濃郁，大家一定要試試看，網友熱情回應「新竹這間薑母雞店真的超好吃」，也有網友留言「要現在衝去少年街薑母雞店看市長」，林智堅也不忘拿出每晚直播必備的橘子，上面畫上大大的號次六，呼籲選民「手舉六，票投六，明日新竹六六六」。

鄭文燦則是現場大秀廚藝，在店裡現場示範進補必備的「麻油麵線」，他說最常在宵夜時間煮麵給兒子吃，爆香、翻炒手法純熟，不到五分鐘「好爸爸料理」就出爐，他也不忘向網友報告選戰行程，「明天是請假的第一天」，一早就要去漁市場、果菜市場拜票，全心拚選戰前夕，趁立冬進補補充滿滿能量。

蘇貞昌則是來到三重最有名的薑母鴨總店，「排了好久好不容易進來！」除與立委高志鵬一同現場吃鍋，他說，每天衝衝衝要體力，一定要趁立冬進補，也趁直播強力宣傳將於週末三峽、土城登場的「玩趣總動員」，其中蘇貞昌線上粉絲最多，觀看次數破三萬，網友回應也最熱情，「立冬順便介紹地方名產，讚！」、「會做事的市長連線，太強了」。

基隆市長林右昌則端出海港海鮮「漁夫鍋」，他說，漁夫鍋對他來說充滿回憶，第一次跑選舉天氣很冷，當時知名度也不高，有次拜票來到漁港邊，見漁夫圍著大鐵桶煮當天最新鮮的海鮮，吃了無比溫暖，他今天端出的則是升級版的「萬惡漁夫鍋」，滿滿蝦魚蟹等好料，網友詢問度最高，他也打趣說到，「這鍋男女朋友越吃感情越好！」