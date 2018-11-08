劉櫂豪許下心願 要穿蘭嶼達悟族丁字褲

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪（後排中）今天有多位原住民相挺推薦。（記者黃明堂攝）

2018-11-08 11:56

［記者黃明堂／台東報導］台東縣有7族原住民，民進黨台東縣長候選人劉櫂豪穿過6族的傳統服裝，獨缺蘭嶼達悟族的丁字褲，他說會將穿丁字褲列為目標，慢慢完成這個心願。

劉櫂豪今天舉行「原力四射，魅力台東，原民挺豪記者會」，由12位各族原住民推薦劉櫂豪；布農族達亥說，會挺劉櫂豪是出自獵人的直覺，劉櫂豪有次到海端利稻部落喪家，跟大家一樣拿起碗筷吃大鍋麵，感覺就像家人」。太麻里金崙部落原住民女青年也說看到豪哥出現各種場合與族人握手，就像家人一樣。

一位排灣族人說，劉櫂豪跟很多原住民一樣信仰基督，蘭嶼婦人則說，在劉櫂豪身上看到基督的愛，不分藍綠族群。

劉櫂豪說，從政10餘年來，走遍台東183個部落，原為選舉而走，慢慢的變成像回家的旅程，感謝原住民朋友將他從陌生人接納成為家人。台東多元族群，不同血源，相互尊重，可以實現成一個大家庭。

他說，原住民的傳統服裝很漂亮，他跟妻子一直有心願要一起穿各族傳統服裝拍照，就像拍婚紗一樣，這次選舉，實現了多數心願，台東7族，他們穿了6族服裝拍照，惟獨對蘭嶼丁字褲，還提不起勇氣，但劉櫂豪承諾列入下次目標，會完成這個心願。

劉櫂豪說，此次參選提出南島首都政見，要讓台東成為南島學術交流重鎮，也要設置南島文化園區，並獲中央同意，將成立跨部會籌備小組，尋求土地及經費。此外，他長期關注部落裝設自來水議題，也打造無線寬歲環境，加強基礎建設，讓年輕人可以留在部落照顧老人及創業。

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