「意在爭取發話權」2台東縣長非主流候選人有志一同

2018-11-07 15:00

［記者王秀亭／台東報導］台東縣長5位候選人中，彭權國、黃裕斌皆無政黨支持，也非前台東縣長，卻投入縣長選戰，兩人異口同聲說，在藍、綠政黨夾擊下，用20萬元爭取發話權，闡述對縣政發展的看法很值得。

擔任醫院藥師的彭權國已參選過兩次縣長選舉，時隔13年，再度披上當年的背心戰袍，原背心上印還印著當時的號次3號，彭權國靈機一變，隨手拿出紙杯，割下杯底寫上4號，黏在昔日號次上，省下一筆製作背心費用。

彭權國說，17年前以政治素人之姿參選台東縣長，連選兩屆皆落選，因黃健庭的父親與其父有交情，黃參選時，就未出來選，如今黃將卸任，遂再度參選，就是要宣揚自己的理念，即使20萬元保證金可能拿不回來，但可以藉機暢所欲言，告訴大家台東需要改變甚麼，哪些事應優先解決，這錢花得值得。

70歲黃裕斌則是首度參與縣長選舉，強調「藍綠放兩邊、縣長選中間」，他說，先祖父黃杉在日治時期人稱「寶桑大善人」，岳祖父陳振宗曾任台東縣長，叔父黃理事第五屆台東鎮長，因見台東雖美卻窮，加上兩主要政黨不和諧，在高中同學、成大校友們的支持下，參選台東縣長。

有別其他候選人，黃裕斌將競選總部設置在市郊山上，黃裕斌表示，唯有經濟能就台東，生醫藥草生技農業、地熱電能及東海岸海水資源是其縣政三大主軸，而縣長職責就是負責招商，特意將競選總部離群索居，就是要居於高處，靜思台東的未來。

黃裕斌說，用20萬元保證金，述說對台東的理想與規劃，助台東脫貧，「值得啦！」至於當不當選，是選民的決定，自己可是信心十足。