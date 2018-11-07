「意在爭取發話權」2台東縣長非主流候選人有志一同

2018-11-07 15:00

［記者王秀亭／台東報導］台東縣長5位候選人中，彭權國、黃裕斌皆無政黨支持，也非前台東縣長，卻投入縣長選戰，兩人異口同聲說，在藍、綠政黨夾擊下，用20萬元爭取發話權，闡述對縣政發展的看法很值得。

擔任醫院藥師的彭權國已參選過兩次縣長選舉，時隔13年，再度披上當年的背心戰袍，原背心上印還印著當時的號次3號，彭權國靈機一變，隨手拿出紙杯，割下杯底寫上4號，黏在昔日號次上，省下一筆製作背心費用。

彭權國說，17年前以政治素人之姿參選台東縣長，連選兩屆皆落選，因黃健庭的父親與其父有交情，黃參選時，就未出來選，如今黃將卸任，遂再度參選，就是要宣揚自己的理念，即使20萬元保證金可能拿不回來，但可以藉機暢所欲言，告訴大家台東需要改變甚麼，哪些事應優先解決，這錢花得值得。

70歲黃裕斌則是首度參與縣長選舉，強調「藍綠放兩邊、縣長選中間」，他說，先祖父黃杉在日治時期人稱「寶桑大善人」，岳祖父陳振宗曾任台東縣長，叔父黃理事第五屆台東鎮長，因見台東雖美卻窮，加上兩主要政黨不和諧，在高中同學、成大校友們的支持下，參選台東縣長。

有別其他候選人，黃裕斌將競選總部設置在市郊山上，黃裕斌表示，唯有經濟能就台東，生醫藥草生技農業、地熱電能及東海岸海水資源是其縣政三大主軸，而縣長職責就是負責招商，特意將競選總部離群索居，就是要居於高處，靜思台東的未來。

黃裕斌說，用20萬元保證金，述說對台東的理想與規劃，助台東脫貧，「值得啦！」至於當不當選，是選民的決定，自己可是信心十足。

  • 藥師彭權國重披13年前的背心戰袍，連號次都用紙杯杯底寫上4號後貼上。（記者王秀亭攝）

    藥師彭權國重披13年前的背心戰袍，連號次都用紙杯杯底寫上4號後貼上。（記者王秀亭攝）

  • 彭權國要以最省的經費打選戰，連背心都是使用13年的參選時製作的，號次寫在紙杯杯底貼上。（記者王秀亭攝）

    彭權國要以最省的經費打選戰，連背心都是使用13年的參選時製作的，號次寫在紙杯杯底貼上。（記者王秀亭攝）

  • 70歲的黃裕斌認為用20萬元保證金爭取發話權「便宜啦！」（記者王秀亭攝）

    70歲的黃裕斌認為用20萬元保證金爭取發話權「便宜啦！」（記者王秀亭攝）

  • 台東縣長候選人黃裕斌特意將競選總部設在卑南文化公園後方的山上，意在鳥瞰台東靜思縣政未來。（黃裕斌提供）

    台東縣長候選人黃裕斌特意將競選總部設在卑南文化公園後方的山上，意在鳥瞰台東靜思縣政未來。（黃裕斌提供）