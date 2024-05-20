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原民會主委沿用漢名 曾智勇：為了紀念父親

原民會主委曾智勇今天正式上任，他表示，自己仍沿用漢人姓名，是為了紀念父親，但未來會加註族語名。（記者方賓照攝）

原民會主委曾智勇今天正式上任，他表示，自己仍沿用漢人姓名，是為了紀念父親，但未來會加註族語名。（記者方賓照攝）

2024/05/20 17:22

〔中央社〕原民會主委曾智勇今天正式上任，他表示，會以平埔族正名為優先工作項目。他提到，自己仍沿用漢人姓名，是為了紀念父親，因此不會更換，但未來會加註族語名。

行政院今天舉行卸任、新任行政院長，以及行政院所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮。

原住民族委員會新任主委曾智勇下午接受媒體聯訪時表示，上任後必須盡速展開溝通工作，以平埔族正名為優先，希望能讓他們早點取得身分，也會與專家學者研究如何讓程序更完整。

另外，曾智勇表示，對於許多移居都市的原住民，會更關心他們，也會再充實、精進都會集會所等。

曾智勇提到，自己現在仍用漢名，主要原因是他的父親沒有念很多書，但為了取名，當時找了很多人詢問、用心起了這個名字，因此這個名字不會換，是為了紀念父親，但未來會加註原住民姓名「老族．井諾」（Ljaucu Zingrur）。

曾智勇感慨提到，父親在一年前離開了，「若爸爸知道我當主委會非常、非常高興」，也相信父親一直在天上保佑自己。

曾智勇也說，今天身上穿的衣服，圖樣其實來自於祖母的編織，加上改良式排灣族的傳統服飾，出席這次活動會更安心，「像是平安符的概念」。

媒體詢問，曾智勇是唯一沒參與晚間國宴的內閣成員。他解釋，自己是原民會出身，但之前長期都駐點屏東，國宴未來還有機會，「但第一時間希望能與同仁緊密地在一起」，過去辛苦、未來會辛苦，「我要當他們最大的後盾」。

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