衛武營象徵文化平權 陳建仁：打造令世界驚豔藝術捷運線

陳建仁與旅英台籍編舞家簡晶瀅對談，他肯定簡晶瀅是台灣的驕傲與光榮，讓全世界看到台灣，肯定台灣年輕人勇於追夢。 （記者陳文嬋攝）

2018-11-07 14:59

記者陳文嬋／高雄報導〕副總統陳建仁今走訪衛武營國家藝術文化中心，他肯定衛武營開幕啟用，象徵區域平衡、文化平權，透過捷運橘線串聯衛武營、海洋文化及流行音樂中心等，打造令全世界驚豔的藝術捷運線，讓全世界羨慕的眼光聚焦在台灣一切美好事物上。

副總統陳建仁今參訪衛武營國家藝術文化中心，他致詞時表示很驚豔衛武營，他是高雄囝仔，就讀前金國小，以前也住在鳳山，過去想欣賞好的藝術表演，一定要上台北很不方便，盼望有一天高雄也有國家兩廳院，讓高雄人能夠聽音樂、欣賞表演。

陳建仁表示，他的外甥女是音樂家，衛武營開幕啟用後，她開始羨慕高雄，他要用這句話來鼓勵高雄人，全台灣的人開始羨慕高雄人有衛武營國家藝術文化。

陳建仁指出，衛武營建築與大自然融合在一起，要把它當作海浪也可以，讓他想到西子灣的海浪，感受美與音樂、藝術結合在一起，未來透過捷運橘線串聯海洋文化及流行音樂中心、文化中心、衛武營藝術文化中心、大東文化藝術中心、駁二特區等，成為藝術捷運線，讓全世界驚豔與羨慕的眼光，聚焦在台灣一切美好事物上。

陳建仁並與旅英台籍編舞家簡晶瀅對談，簡晶瀅現為英國阿喀郎・汗舞團主要舞者，曾獲2016年「英國國家舞蹈獎」中現代舞類的傑出女性表演獎，陳建仁肯定簡晶瀅是台灣的驕傲與光榮，讓全世界看到台灣，肯定台灣年輕人勇於追夢。

衛武營表示，她以普立茲攝影獎名作「飢餓的蘇丹」為個人首支長篇創作《禿鷹》的創作靈感，用舞蹈探索人類生命本質，在人類的生存競賽中，總是有人會從他人的不幸而獲益，探尋人類從出生到死亡的生命循環，檢視所擁有或者沒有的選擇，《禿鷹》將於本週四於衛武營演出。