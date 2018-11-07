「3安4樂5創新」 徐欣瑩提前瞻教育新格局政見

2018-11-07 14:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天由多名退休校長和家長會長陪同下，發表「3安4樂5創新」的前瞻教育政見，承諾當選後，補助學校警衛費用和保全系統，推動班級裝設冷氣，以及推動成立台大附中，希望給孩子圓夢的翅膀。

徐欣瑩表示，她的前瞻教育新格局政見，包括3安4樂5創新。首先是提供3安的豐富教育資源，將協調義警導護值勤、補助日間警衛費用、夜間校園全面設置保全系統、優先打造35所特色通學步道，以加強校園安全。

同時還包括免費優食營養午餐吃得安心、更新教育設備家長放心。因應氣候變遷，將推動各校班班有冷氣，先進行教室降溫，優先進行環保綠建築、通風改善，再匯集社會資源與政府補助偕同裝冷氣，幫助孩子心可以靜下來學習。

其次是創造4樂的友善育兒環境。徐欣瑩說，竹縣每萬名嬰兒僅分配到66.62位婦產科醫師，全國倒數第4。新竹縣生育率高，全縣僅有28位婦產科醫師。所以她提出樂妊娠，將盤點縣內婦產科資源，招募婦產科醫師到新竹縣服務，還有生育津貼每胎2萬。

第二是樂啟發，將成立托育資訊網路平台，舉辦探索活動及科學活動啟發孩子發展。第三樂生活，將廣設親子樂活公園，祖孫三代牽手共遊。第四是樂入學，爭取在半年內增加800-1000個平價幼兒托育員額。

徐欣瑩表示，最後是力行有系統的5大創新教育作為。她將推動成立台大附中，符合國際教育潮流。各校聘任外語師資，並推動50所學校締結國際姊妹校，進行交流，讓「六家高中」帶頭成為國際教育的尖兵。強化四級運動團隊，採用「選、訓、賽、輔、獎」，培育優秀體育人才，除廣設體育社團，更要讓「湖口高中」成為國手的搖籃。還有推動科學教育、創客教育以及藝文教育，讓學生發揮藝文才能。

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