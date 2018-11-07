藍「六都合體」破局只剩丁丁 網友狂喊：擊潰丁守中！

郝龍斌（右）日前為丁守中（右）助選卻脫口說出「擊潰丁守中」，至今仍然是網友熱門話題。（資料照）

2018-11-07 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央原計畫本週日（11日）在凱達格蘭大道舉行「六都合體，萬人相挺丁守中」造勢活動，沒想到不只高雄市長候選人韓國瑜不出席，6日國民黨台北市長候選人丁守中更透露，其他5名市長候選人也都不會到場。PTT網友們得知消息後，留言狂喊「擊潰丁守中！」。

國民黨中央原本預計在11日於凱道舉行國民黨六都市長候選人合體造勢活動，但韓國瑜則先表示當天要出席反空汙大遊行，確定不會出席外，丁守中受訪時透露，當天其他市長候選人也都不會來。

對於六都合體破局，丁守中表示，原本是黨中央的好意，希望六都合體，但後來有一、兩位不能夠來，六都合體就沒辦法成行，因此大家各自忙各自的就好，全力拚自己的造勢，所以其他市長候選人當天也都不會來。他強調，大家各自忙各自的，自立自強最重要。

相關新聞被轉貼到PTT後引起網友熱烈討論，留言狂喊「擊潰丁守中！」，還有人笑稱「響應光棍節 1111我們來關懷丁丁」、「邊緣人丁丁，被黨內排擠」、「擊潰丁守中 我支持郝龍斌再出來選！」、「丁有夠邊緣的 好不容易被推派出來 結果沒人理」、「有夠邊緣...辦生日趴結果沒人去的概念」、「邊緣人丁丁，大家請給他溫暖」。

前台北市長郝龍斌日前替丁守中站台時，慷慨激昂對著丁守中支持者口誤大喊，「我們用懸殊的比例，擊潰民進黨的候選人，擊潰丁守中，我們擊潰......對不起對不起，擊潰柯文哲」雖然及時更正，但台下已爆出哄堂大笑，丁守中臉色也相當尷尬。

郝龍斌4日在臉書解釋，由於他在全台都有輔選活動，相當勞累，因此對丁守中感到抱歉，「只好請我家人快去幫我買幾箱蠻牛」。