小野拍片力挺 陳其邁：文化超越黨派不分顏色

民進黨高雄市長候選人陳其邁今到楠梓區德民市場拜票，民眾熱情比讚喊「凍蒜」。 （記者陳文嬋攝）

2018-11-05 18:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對台北市長柯文哲競選辦公室總幹事小野拍攝影片力挺，陳其邁今天表示感謝，他強調文化不分顏色，也不管台北或高雄，承諾未來會落實影視產業及台灣流行文化。

台北市長柯文哲競選辦公室總幹事小野拍攝影片力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁。陳其邁今天表示，對於文化議題的關心，不管台北或高雄，也不分顏色黨派，醫師看待事情的角度，與所受過的訓練，從來不會以藍綠的角度出發看事情。

陳其邁指出，小野本來就是文化人，他與小野及文化界都是朋友，都是關心台灣文化志同道合的夥伴，從他們過去在台灣文學、台灣文化，到他與花媽市長自行車道生態，擴及整個影視產業，都有共同想法與共同朋友。

陳其邁說，影片是十月下旬拍攝，影片出來時也有給小野看過，他對於所有支持的朋友都很感謝，有時候對台灣文化關心，對影視產業發展的關注，其實很多事情是超越黨派的，不用過度以所謂藍或綠的角度去看。

陳其邁指出，對於拍攝這支影片，二人都有共同想法，二人也有很多文化界的共同朋友，大家對這場選舉都很關心，他很感謝小野的支持與信任，在選舉最後關鍵時刻大力相挺，未來他也會落實影視產業及台灣流行文化。