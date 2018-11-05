蘇式旋風PK韓式潮流 蘇貞昌籲守住高雄價值

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天在市議員候選人陪同下，前往板橋四維公園向晨運的市民問好。（記者賴筱桐攝）

2018-11-05 09:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天專程南下，為民進黨高雄市長候選人陳其邁造勢活動站台，受到民眾熱烈歡迎，「蘇式旋風」不輸「韓式潮流」。蘇貞昌表示，他為陳其邁加油，希望大家守住高雄的價值。

蘇貞昌今天一早前往板橋區四維公園及八德公園向市民朋友道早安，被問到早起是否覺得辛苦，蘇貞昌說，這對他而言還不算早，他曾經清晨4點半走訪批發市場，今天是選舉倒數19天，一早他和市議員候選人在板橋四維公園、八德公園繞了兩大圈，看到許多市民朋友趕著上班，大家都在努力，一個國家、社會、城市，就是這樣才有競爭力。

媒體詢問，昨天南下高雄的「蘇式旋風」不輸「韓式潮流」，蘇貞昌表示，昨天他專程依中央黨部安排，到高雄給陳其邁加油，看到場面非常大、人數破萬，而且民眾很熱情，希望大家都要守住高雄的價值。他說，選舉經過檢驗、競爭，大家選出最好的人，「選對人，會做事，真的可以讓一個城市進步。」

對於今天媒體公布的最新民調，蘇貞昌說，任何民調都希望能夠作為參考，科學的民調他更加重視，如果真的民調差距很多，那就拜託支持的市民朋友多加把勁，讓他能改變這座城市，讓新北更好。他強調，過去沒有做好的地方希望有改變，新人新氣象，不能再被比下去。