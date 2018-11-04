楊文科勞工後援會成立 喊出選對人拚經濟

2018-11-04 21:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣總工會和產業總工會今天聯合組成竹縣工團體楊文科縣長候選人後援會，號召勞工朋友一致楊文科帶領大家拚經濟，「選對人向前衝」、「選錯人敗4年」，為下一代營造一個足與國際競爭的優質環境。

楊文科引用台大國企系副教授盧信昌「經濟選民 決定未來」的理論，懇託感受景氣水溫最深刻的勞工朋友，支持他當選縣長，信任他能以豐富的產業行政經驗，協助應對國際局勢，攜手合作迎接挑戰。

國民黨中常委姚江臨授戰旗給新竹縣工會理事長陳福俊、產業總工會理事長劉興德，前者回贈好采頭給楊文科，後者贈包粽，並對楊文科承諾支持勞教等預算經費編列，向勞工朋友強力推廌楊文科是真正重視勞工權益、勞工家庭的人。

楊文科推崇勞工朋友不但是國家經濟發展的基石，更是社會安和樂利的穩定力量，他知道勞工朋友們關注美中貿易戰對產業影響，日剪與國家政策研究基金會合辦一場「國際經濟變局對台灣的影響」論壇，他在會上提到新竹縣未來積極辦理各項公共設施、交通路網與運動休閒環境的主張。

楊文科說，新竹縣具備產學研優越環境，他當選縣長，將加速推動如大竹東科技園區、台灣知識經濟園區、國際AI智慧園區等開發案，兼顧地主權益、擴大就業市場，也會連結產學研機構，協助青年創新創業、加速孵化新興產業、技術專利標準化、導入消費市場、邁向國際化。