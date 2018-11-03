「高雄改變」短片感動網友 鄭運鵬：國民黨不敢面對的真相

高雄市研考會特別製作一支短片，帶大家看看高雄這20年來的改變。圖為高雄亞洲新灣區。（資料照）

2018-11-03 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市研考會日前特別製作一支短片，介紹這20年來高雄的改變，讓網友看了相當感動，感嘆為了一場選舉，把這幾年高雄的轉變抹煞，太不公道了。對此，民進黨立委鄭運鵬在臉書轉貼影片並表示，「高雄的轉變，是國民黨不敢面對的真相」。

影片一開始秀出「還記得20年前的高雄嗎？那時候愛河是條臭水溝」，並搭配當時黑白髒舊的照片，接著秀出如今愛河風光明媚的景色，形成強調對比；而20年前的駁二，曾是廢棄倉庫，但現今卻成為南部最大的藝文聖地。

影片中強調，高雄過去產業只能靠重工業，但現今有更多選擇如觀光、郵輪、遊艇、半導體、體感數位、電競與會展等等，「高雄，我們一直向前」。影片在「高雄款」臉書粉專上架後引起許多好評，有網友留言「高雄人最有感，這幾年市府的努力大家有目共賭，為了一場選舉，把這幾年高雄的轉變抹煞，太不公道了。」、「南漂高雄兩年，覺得高雄很漂亮，人很合善、交通方便」。

曾南漂到高雄工作鄭運鵬有感而發的說，「這段影片縮影的，就是我1998年退伍之後，南漂高雄工作」，幫市長候選人謝長廷規劃高雄的都市計畫，經過20年的轉變，縮影出來的高度對比，「絕對是擔任9年高雄市長的國民黨吳敦義主席，不敢面對的真相」。

他舉愛河表示，過去被稱為黑龍江之外，沿岸是沒有整體規劃的「沒落」廊帶，但當謝長廷擔任高雄市長後，從污水截流開始進行，水變乾淨後，路橋開始規劃夜景，「現在的愛河，已經可以搭乘渡輪，看到海豚，連結駁二，轉乘輕軌，連我這個高雄女婿，今年回到愛河畔時，都不太認識了」。

鄭運鵬也說，高雄20出頭的年輕一代，可能有記憶開始，看到的就是高雄鰲躍龍門後的面貌，「以為現在高雄的生活品質，都是理所當然的」；年輕一代，也不會想到，前鎮氣爆掀來起的是，埋藏在高雄地底下，幾10年前重工業都市的悲哀。