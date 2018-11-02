網路假消息污衊選務頻傳 雲縣選委會揚言提告

2018-11-02 16:45

〔記者詹士弘／雲林報導〕網路假消息四處亂傳，影射九合一選舉選務恐作假，雲林縣選委會總幹事許木山今天鄭重澄清，強調選務一切公開透明，網路傳言是50年前的舊思維，如果有人繼續亂傳假消息，將報警處理，訴諸法律。

許木山表示，近日網路及Line群族假消息頻傳，指「做票太容易了，如負責唱票人員，只要拇指套上暗印，對方有效票可立刻變成廢票，又於結束運送過程中，他們可在車上即刻掉包。」在選舉期間散佈不當言論，影響選委會公信力，製造社會動盪不安，打擊選務人員的士氣。

許木山指出，在近20年來選務機關努力精進自己的公平性，選務工作已確定公信力，但最近網路上發現有許多假新聞，指選務機關在此次選舉要如何做票、如何製造廢票，這些都是50年前的舊思維。

許木山強調，他與選委會主委都是公務人員，絕不會為某個政黨或某個候選人作票，根據選罷法規定，投開票所主任管理員及監察人先決條件一定是公教人員，投開票所一半以上人員必須有公教人員身份，監察人則由候選人推薦，這次選務工作比較繁瑣，雲林縣投開票所需要1萬864人，所以也特別邀約大專學生參與，公信力、工作人力沒有問題。

許木山說，不會放任假消息污衊50年來選務機關所建立的威信及選務人員的努力，時代已經不一樣，對網路消息除予以譴責外，事後如果再發現有人散播假消息，選委會一定訴諸法律，報警處理。

另外界對領投公投票方式還有疑問，許木山說，選民拿證件領公投票時，如果沒有特別要求，選務人員會一次給10張公投票，如果選民有特別指定要投哪幾案的公投票，才會依其意志提供指定的公投票；另因為之前已有6件公投案成案，並完成投票，所以本屆的10件公投案編號從7案開始，最後一件是第16案。