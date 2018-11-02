歌仔戲演「鄭成功傳奇」 高思博：用台南歷史拚觀光

2018-11-02 16:08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市今年選舉電音趴不斷，充滿搖滾風，國民黨台南市候選人高思博則改走歌仔戲傳統風格。他表示，將與「郭天王」之稱的歌仔戲名小生郭春美所領導的春美歌劇團合作推出「鄭成功傳奇」，4日晚間將在新化區的大目將廣場開演，展現不一樣的視野跟歷史高度，用台南獨有的傳統歷史拚觀光。

高思博總部表示，為了搶年輕選票，「虧雞福來爹」林義豐率先辦電音趴；蘇煥智則辦「煥醒音樂祭」邀請多名台南藝人、樂團，藉由搖滾的叛逆精神讓台南再開機；連許忠信成立競選總部時都辦「挺本土」演唱會，邀台南在地年輕世代嘻哈創作歌手演出。

高總部表示，反而6個候選人中年紀最輕的高思博，堅持要辦一場老台南人的趴替（party），上演歌仔戲，找來歌仔戲南天王郭春美推出「鄭成功傳奇」。

高思博表示，很多人喜歡到國外去旅行，當你看到一條路，你就可以看到這個城巿的氛圍，比如到京都遊客幾乎必去的「祇園」花見小路。同樣的，當你到一個城巿，看到一齣戲就可以看到它的歷史。紐約有著名的百老匯、到北京有茶館，那台南呢？

他說，偉大的城市都有專屬自己的一齣代表戲碼，台南也可以推出代表台南的大型歷史定目劇，結合古蹟特色，例如在赤崁樓等地，專屬演出，讓「到台南看戲」成為一個必來台南的理由。未來將以府城的歷史基礎做出發，來打造「大航海時代主題樂園」，而歌仔戲是計畫當中的一環。