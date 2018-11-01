選前換鄉長 三地門鄉長今交接

屏東縣政府指派三地門鄉公所秘書韓志寬（左5）代理鄉長職務，今天在鄉公所舉辦交接儀式。（記者邱芷柔攝）

2018-11-01 12:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣三地門國民黨籍鄉長歸曉惠，因涉及議長選舉收賄案被判刑確定，預計明天11月2日執行入監，縣府指派三地門鄉公所秘書韓志寬代理鄉長職務，今天上午在鄉公所舉辦交接儀式。

韓志寬表示，發生這樣的事，多少對同仁士氣有所打擊，他會盡最大的努力，在這1個多月的代理期間，最重要的事情就是帶領同仁把平常該做的工作，持續推動鄉政，並讓五合一選舉能夠順利舉行，再好好把鄉長工作移交給未來的鄉長。

2年前，三地門鄉鄉長許阿桃因賄選案被判決當選無效，縣府立即解除許阿桃鄉長職務，並派遣九如鄉前鄉長許重慶代理，當時前鄉長潘勝富、前鄉長包水生、及擔任屏東縣議員的歸曉惠等3人參與鄉長補選作業，最後由歸曉惠勝出。

歸曉惠當選鄉長後，縣議員遺缺經補選投票，由車牧勒薩以．拉勒格安當選；歸曉惠、車牧勒薩以兩人在下屆鄉長選戰中狹路相逢，現任三地門鄉代表會主席鍾富來也擁著支持者加入戰局，原本三強鼎立，但歸曉惠選前判刑確定，中選會直接取消她的參選資格，三地門鄉鄉長選舉變成雙雄相爭局面，地方勢力重新洗牌備受關注。