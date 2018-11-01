質疑退撫、勞動基金護盤為選舉 全教產：虧損誰負責？

全國教育產業總工會理事長黃耀南（右二）與立委曾銘宗、蔣乃辛召開記者會，質疑政府拿退撫、勞動基金護盤是為了選舉。（記者黃欣柏攝）

2018-11-01 10:59

〔記者黃欣柏／台北報導〕日前金管會主委顧立雄與財政部長蘇建榮受訪時，提到已有5000億銀彈進入「備戰狀態」，今全國教育產業總工會與立委曾銘宗、蔣乃辛為此共同召開記者會，質疑政府在股市萬點之際使用退撫、勞動基金進場護盤，是基於選舉考量；曾銘宗更表示，若屆時這筆資金套牢，國民黨團不排除追究相關人員的政治與財務責任。

全教產指出，根據近日媒體報導，勞退與勞保基金已在10月7日撥款420億元，供7家投信進場護盤，此外原本稱沒有要加碼護盤的軍公教退撫基金，也傳出在7月16日撥款50億元給投信公司。但軍公教退撫基金成立23年以來，台股只有5年曾經出現萬點行情，近期進場的資金可能馬上就會被送進「套房」。

全教產強調，當10月8日主管機關喊出不排除護盤時，台股指數還在10455點，但10月26日台股已跌破9500點，當時如果真的進場，可能已虧損不少，令人質疑這次護盤其實是為了拉抬選情。

全教產政策部副主任孫鳳群表示，政府高喊年金改革，聲稱要拯救軍公教退撫基金，如今卻解凍近千億資金護盤，讓這些錢大有可能成為長住「套房」的死錢，是「獲利有限、 風險無限」的做法，光以完成撥款的近500億元資金計算，若被套牢，20年之後就可能滾成2000億元缺口，屆時恐怕又要人民「多繳、少領、延後退」。

全教產強調，四大基金是一千萬軍公教勞的保命老本，政府應立法規範護盤的必要性與責任歸屬，呼籲相關單位公布所有持股明細、操作方法與決策理由，讓人民驗證政府操盤功力，並足額撥補基金虧損，負起最後支付責任。