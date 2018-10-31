邁向勝選... 吳敦義：這次選舉要達到「翻天地覆」的效果

2018-10-31 16:06

〔記者施曉光／台北報導〕選戰剩下二十幾天，國民黨對勝選愈趨樂觀，該黨主席吳敦義今天下午在中常會上指出，除了新北市的「保命之戰」，拿下台中市、彰化縣是「勝負關鍵」，再贏高雄市就能達到「翻天地覆」的效果。

國民黨發言人洪孟楷轉述指出，該黨台北市長候選人丁守中已拿下十一月十一日的凱道使用權，吳敦義在會中特別提及當天要舉行「六都」共同造勢。

據洪孟楷指出，吳敦義表示，國民黨的戰略十分清楚，除新北市的「保命之戰」，台中市、彰化縣如果能贏，就是「勝負關鍵」，要全力搶勝，如果高雄市也可以贏，就能達到「翻天覆地」的效果，吳敦義並認為「目前看起來都大有可為」，「首都之戰」的台北市也非常重要，因此十一日要共同造勢。

此外，吳敦義也不忘台南市。他說，現在台南市連「黃姓候選人」也出現二億三千萬的疑雲，而且這位「黃姓候選人」的同黨「蘇姓參選人」也在追打本案，網路上還有影片佐證，因此台南市也都有機會，國民黨「都不要放過」。

另，對九合一選戰充滿樂觀自信的國民黨，選前二十多天已經開始研議提防綠營奧步，阻斷藍軍邁向勝利的具體作為，除了要成立「緊急應變小組」、大陣仗的十人律師團，該黨主席吳敦義在今日中常會上還指示所有人一起腦力激盪，預想對手可能的「奧步十八招」，搶先在網路上披露，藉此遏阻、預防。

國民黨發言人洪孟楷轉述說，雖然今年九合一選舉連同公投，選務相當繁鎖，開票時間會花費較長，吳敦義要求立法院國民黨團一定要去中選會確認今年的開計票過程，包括亮票、報票、計票，絕對不能便宜行事。

吳敦義並當場示範，以往開票都是先舉起選票，向在場民眾宣布「某某某一票」，唱名後才能放下選票，強調這才是公平公正公開的作法，他要求藍軍立委一定要要求中選會比照以往作法。