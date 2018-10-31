不提證據 黃昭順控：「你們」花100億要在高雄翻盤

內政部長徐國勇出席立法院內政委員會。（記者陳志曲攝）

2018-10-31 12:45

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委黃昭順今在立法院內政委員會質詢時說，賭盤介入選舉非常嚴重，還聲稱接到檢舉，連在哪裡下賭盤都知道，藉賭盤去買票，還對內政部長徐國勇說「你們」準備用100億元，徐國勇則質疑，什麼內政部準備用100億？沒有啦！民進黨立委管碧玲批黃亂講話，不足為訓。

立院內政委員會今審查法案，黃昭順質詢徐國勇時表示，賭盤介入選舉非常嚴重，她聲稱，這兩天特別了解到高雄的狀況，接到人家檢舉，準備用上百億經費去影響高雄選舉，連在哪裡下賭盤，都已經接獲檢舉，這藉賭盤去買票，是非常可恥、非常嚴重的事情。

徐國勇則說，一定嚴格取締，如果黃昭順有資料不方便講，可以私底下給他，他交給警政署長陳家欽去給警方調查。但黃昭順卻指，全高雄都知道，還指「你們準備用100億啊 」徐則反駁：「什麼我們準備用100億？我們沒有啦！」並強調有賭盤絕對嚴格取締。

雖然沒有提出任何證據，黃昭順卻還是堅稱「大家都知道哪些人」準備100億要在高雄翻盤，批評那是奧步，因為高雄選情最緊張，大家都知道哪些人，準備100億要在高雄翻盤，就警察不知道。

徐國勇則強調，黃昭順可以提供資訊，但黃卻堅決不提供，聲稱「給你你就很丟臉啦！」還聲稱她不願意影射，徐則回，不會丟臉，黃若有情資，全民抓賄選是大家共同的責任。但黃最後仍未提供任何進一步資訊。

內政委員會召委管碧玲則在黃昭順質詢後諷刺，黃委員說不喜歡影射，所以明示「你們」﹔管更進一步在質詢時詢問，剛剛黃昭順說「你們」要用100億去干涉選舉，是含血噴人？無中生有？徐國勇強調，內政部怎麼可能花100億去選舉，當時就有說怎麼可能是內政部，管碧玲批黃，在這裡亂講話，實在是不足為訓。