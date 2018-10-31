韓國瑜侯友宜數度合體 丁守中：若時間配合歡迎同台

2018-10-31 10:49

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨高雄市長候選人韓國瑜和新北市長候選人侯友宜已經數度同台，2人更有國民黨「北神探侯友宜、南菜販韓國瑜」之稱，今天一早2人再度合體，同一時間台北市長候選人丁守中則自己在競選總部開「心十大建設」政見記者會，丁守中對於與韓國瑜合體表示，大家只要時間互相配合，非常歡迎一起同台。

韓國瑜和侯友宜不但今年6月一起在高雄促銷蔬菜，9月一起上節目合體，上週五又視訊空中連線，今天一早又一起參加政論節目錄影，還共同推薦國民黨新北市議員候選人的水龍頭連線，但是韓國瑜卻和丁守中遲遲未單獨同台。

侯友宜和韓國瑜今天上午合體參加節目的同時，丁守中則在競選總部舉辦「心十大建設」記者會，丁守中會後受訪對於與韓國瑜合體表示，我們也可以有同台安排，大家只要時間互相配合，我們都歡迎，大家互補效應都非常強、非常樂意。

丁守中說，只是目前大家都排滿行程，目前都是黨中央規劃的六都連線，每天10幾20幾個行程，大概相對連線機會不多，大家在各自領域衝刺，發揮集體作戰力量，大家一個共同目標，就是贏回各自的縣市，讓台灣更好，讓市民安居樂業。

媒體詢問丁，有沒有估算過如果韓國瑜幫忙站台，選情可以提升多少？丁守中表示，這沒辦法算出來，畢竟地方屬性完全不同，台北市主訴求也是改變台北、改變台北住宅區、大幅都市更新、繁榮台北，基本上和高雄都是打經濟牌，台灣經濟大幅衰退，台北做為領頭羊尤其衰退的厲害。

媒體提問，台北市長柯文哲似乎擔心，韓國瑜效益外溢台北會有影響，丁守中說，

韓國瑜網路聲量遠遠超過柯文哲，外溢效應一定是有的，但還是要回歸市政問題，台北市民關心台北市政相關議題，台北市持續衰退，市民低薪窮忙沒有建設，市民感受深刻。