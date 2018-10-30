可直攻北京！傳雲峰中程飛彈明年量產 部署北、中部

傳中科院準備在明年2019年量產「雲峰」中程飛彈，未來將機動部署20枚在北、中部地區。圖為天弓飛彈。（資料照）

2018-10-30 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣國防能量增強中，有媒體報導，過去中科院一直是以代號「W99」研發「雲峰中程飛彈」，打算在明年2019年啟動射程超過1200公里的「雲峰中程飛彈」量產計畫，預定後年底與主計畫「擎揚專案」進行系統整合，第一階段目標將生產10套發射系統，並配置15至20枚的飛彈，先以機動方式部署在北部與中部地區為主。

據《上報》報導，國防部過去10年來以不間斷接力的方式完成中程飛彈研發計畫，並以「擎天」、「擎昇」與「層系」等代號來編列預算研發，並在3年前完成作戰測評，雖然沒有量產，但國防部則用「擎揚專案」來保持其研發的能量，以及改進中程飛彈之效能。

報導指出，這次啟動雲峰中程飛彈量產計畫先以「雲成專案」等代號，並搭配持續到2020年的主計畫「擎揚專案」，預計在2020年底整合首套機動發射系統與雲峰中程飛彈。

有知情人士指出，雲峰中程飛彈在量產後以「機動部署」為主，捨棄原先採山區固定式部署的方式，原因是最近幾年漢光兵推中，天弓防空飛彈、雄風二反艦飛彈與遠程打擊的雄二E巡弋飛彈等擁有機動發射車，受到多次攻擊後，戰場存活率很高，很常當反擊的奇兵，因此，國防部才考量把雲峰中程飛彈改成機動部署。

據悉，首階段規劃仍以10套發射系統、配置15至20枚的雲峰中程飛彈為主，由於雲峰中程飛彈體積龐大，目前暫規劃一輛機動車每次僅載運一枚，日後會視情況調整載運量。

外傳雲峰中程飛彈超過1200公里，中國首都北京也將在射程範圍內，而未來量產型的雲峰飛彈也將納入增程技術，射程將可達2000公里！