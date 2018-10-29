挺婦聯會惹議 柯文哲臉書改口：錯誤援引例證「我抱歉」

台北市長柯文哲27日參加眷村文化座談時發言聲援救國團，質疑「轉型正義」，認為「現在運作好好的」，管他「過去幹什麼」。今天臉書發文改口道歉，形容這是「錯誤的援引例證」。圖為柯文哲今天試乘台北市第一條電動公車路線。（記者黃耀徵攝）

2018-10-29 17:50

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近期一席聲援婦聯會言論引發譁然，柯文哲連日受訪皆稱和婦聯會不熟，今天受訪則感嘆「那天最大問題是雞同鴨講，雷倩在講婦聯會，我在講救國團」。不過，柯文哲今天下午更新臉書，表示「面對質疑，我會檢討。錯誤的援引例證，我感到抱歉。轉型正義的工程比我想像的複雜，但我相信和平對話是解決紛爭的開端，不過和平對話之後，仍有許多複雜的工作得去處理。」引發外界聯想，柯文哲是為婦聯會相關言論道歉。

柯在臉書貼文表示：「國家民主化的過程中，轉型正義是必經的課題。面對過去的歷史，當政者用什麼樣的態度審視過去發生的一切，同時也帶領這個社會處理現今所面對的問題。解決現在的問題、撫平受害者的傷痛、避免未來再次犯錯，追究過去的責任歸屬，同樣重要。」

柯在貼文中坦言，在他當市長的經驗中，「每當晨會討論大彎北段違反土地分區使用管制的議題時，我就會生氣，檢討報告從來都無法講出真相與責任歸屬。這是地方行政的實況，要現在的公務系統檢討過去的自己，在可能被咎（究）責的狀況下，選擇沈默是必然的結果。在企圖追尋真相咎（究）責的同時，同樣一批人此刻在幫台北市蓋公宅、進行公辦都更。面對這項困境，我除了先解決目前違法的現況，只能重新修改整個SOP，從制度面著手，避免這類不正義的事件再度發生。」

柯文哲也說，他的「轉型正義」經驗局限在地方事務的處理，甚至被困在「同一批人力」的窘境。但他也承認，轉型正義不應僅限於個人經驗與情緒，而是這個社會要共同面對的課題。

柯表示，他的急救醫學經驗讓他往往先想如何處理眼前的問題，先救命再說，如何避免再次發生、不要再造成傷亡則是下一個考慮，至於追究肇事原因則排在最後。

他說，是否也這樣處理所有的歷史事件，他也還在學習當中，但至少他帶著團隊跨出了第一步，從制度面著手。此外，他也盡量透過不同的公民參與程序，讓民眾有更多知的權利和參與的權利。

柯並說：「面對質疑，我會檢討。錯誤的援引例證，我感到抱歉。轉型正義的工程比我想像的複雜，但我相信和平對話是解決紛爭的開端，不過和平對話之後，仍有許多複雜的工作得去處理。轉型正義是複雜且艱鉅的工程。我會繼續學習並堅守公平正義的信念。」

柯文哲臉書貼文：