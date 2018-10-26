盧秀燕當選後要蓋巨蛋 網友噓爆：抄襲林佳龍

2018-10-26 21:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市長候選人盧秀燕表示洲際棒球場是她爭取設立，當選後還要蓋大巨蛋。PTT網友隨即展開熱議，質疑盧又抄林佳龍政見、開芭樂票，還貼出她要行政院金管會邀江蕙「來台中開唱」的影片，由於此和金管會業務兩不相干，盧被譏稱「樓也太歪」。

盧秀燕到洲際棒球場開直播，指洲際棒球場是她爭取設立，她當選後還要蓋大巨蛋。市長林佳龍受訪時說，立委有建議權，沒有行政權，每個人都有一點功勞，但若立委說可蓋出捷運或巨蛋，「可以參考、但不要太在乎！」另呼籲盧要多了解市政，因為她講的內容，要不是已在做，就是已經做完了。

盧秀燕表示，林佳龍曾因江蕙演唱沒有在台中舉辦而信誓旦旦跟市民宣稱將在2019年完成巨蛋，但口號一說再說，實際執行力極差，竟宣稱巨蛋都在規劃招標了，實在是選前說大話，執行沒半撇，言行令市民無法接受。

但PTT網友隨即貼出盧秀燕2015年立法院質詢金管會主委曾銘宗的影片，盧喊曾一聲「表哥」後，開始要曾銘宗邀江蕙來台中開演唱會。這段影片搭配盧要蓋大巨蛋表演場地的新聞，引發網友熱議，質疑金管會業務和江蕙根本扯不上邊，盧作秀過頭、樓也太歪。

網友仿傚戲稱，「我上任請貓王和麥可傑克森來唱」、「我上任會改造為天空之城，讓城市物理上起飛」，「真的笑死欸，這麼早就在開芭樂票」。國民黨台北巨蛋搞成那樣，還敢提台中巨蛋？PTT網友一陣狂噓。

也有網友表示，國民黨因為沒錢，以客製化民調從初選到現在一個接一個替自己壯膽。盧秀燕社福交通政見都抄林佳龍，現在又多一個巨蛋？支票各種亂開，但每一個政見都被打臉，可憐，要盧乾脆去買台北巨蛋來得快。