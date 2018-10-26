雲林賄聲賄影 4位縣長候選人同台宣誓反賄選

2018-10-26 15:26

［記者黃淑莉／雲林報導］距離年底大選投票日只剩29天，各地「賄聲賄影」，雲林地檢署今天在虎尾福安宮舉辦「擦亮雲林、乾淨選舉、『巾』正讚」反賄選記者會，雲林縣4位縣長候選人都出席參加，在媽祖前面宣誓反賄選決心。

今天的反賄選活動由雲林縣4位縣長候選人，1號林佳瑜、2號李進勇、3號王麗萍及4號張麗善在雲林地檢署檢察長鄭鑫宏及雲林調查站主任率領下，在反賄選的「啄木鳥」圖板上簽名，接著在媽祖神像前宣誓反賄決心，接著檢察長鄭鑫宏與警察局長黃勢清率領員警一起上街宣導反賄選。

鄭鑫宏表示，目前地檢署已接獲140件賄選情資，現由檢察官全力偵辦中，期待乾淨選舉讓民主政治更加良善。

李進勇指出，現到各地拜票都聽到賄選傳聞，調查局也具體指出有中資介入地方選舉，尤其雲林縣，因此這次選舉令人非常擔憂，反賄選宣導固然重要，但重要的是相關機關、檢調警有什麼具體作為，可以來遏止歪風。

雲林縣府立場已要求警察同仁必須實施特定人物的反賄選宣導，也希望蠢蠢欲動的樁腳要提高警覺，查賄是玩真的，希望大家一起維持乾淨選風。

張麗善表示，她宣誓不買票、絕對乾淨選舉，也呼籲檢警調要保持中立，司法單位不要淪為選舉工具，公部門也要保持行政中立，不能利用機關團體當輔選工具，大家在公平、公正、公開的環境下公平競爭。

王麗萍說，堅決不買票、乾淨選舉，且競選團隊已成立抓鬼大隊，也完成人員訓練。

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